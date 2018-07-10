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Тофу с овощами
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Тофу с овощами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличное блюдо для завтрака, которое подходит тем, кто придерживается вегетарианской диеты или соблюдает пост.
Ингредиенты
Тофу 200 г  лук (маленький) 1 шт  чеснок 2 зубчика
болгарский перец 1 шт  шампиньоны 5 шт  помидор 1 шт  куркума 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Грибы нарежьте тонкими ломтиками.
Отожмите как можно больше жидкости из тофу. Разомните его вилкой.
Разогрейте масло в сковороде. Добавьте лук и потушите его до мягкости, около 4-5 минут. Затем добавьте чеснок, болгарский перец и шампиньоны. Готовьте, пока перец не станет мягким. Затем добавьте помидоры, куркуму, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Добавьте тофу и снова перемешайте. Готовьте еще несколько минут. Подавайте сразу со свежим хлебом.
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