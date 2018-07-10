Тофу с овощами

Отличное блюдо для завтрака, которое подходит тем, кто придерживается вегетарианской диеты или соблюдает пост.

Ингредиенты

Тофу 200 г лук (маленький) 1 шт чеснок 2 зубчика

болгарский перец 1 шт шампиньоны 5 шт помидор 1 шт куркума 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Перец и помидоры нарежьте небольшими кубиками. Грибы нарежьте тонкими ломтиками.

Отожмите как можно больше жидкости из тофу. Разомните его вилкой.

Разогрейте масло в сковороде. Добавьте лук и потушите его до мягкости, около 4-5 минут. Затем добавьте чеснок, болгарский перец и шампиньоны. Готовьте, пока перец не станет мягким. Затем добавьте помидоры, куркуму, соль и перец. Перемешайте и готовьте еще пару минут. Добавьте тофу и снова перемешайте. Готовьте еще несколько минут. Подавайте сразу со свежим хлебом.