«Искусство идеального стейка» Маркуса Полмана

В издательстве «Бомбора» вышла полезная книга «Искусство идеального стейка» — из тех книг, которые достаточно иметь на полке, чтобы держать под рукой свод правил вокруг одной темы. Какой кусок мяса лучше? Чем нарезка поперек волокон отличается от нарезки вдоль? Какой температуры должна быть сковородка? Как не сжечь мясо? Солить до или после? С чем есть стейк? А чем запивать? Тут все рассказано кратко, без лишней эссеистики. Чтобы эту книгу написать, голландский гастрономический журналист и главный редактор проекта FavorFlav.com Маркус Полман разговорил многих шефов и мясников по всему миру — от Амстердама и Брандвейка до Нью-Йорка и Парижа. И в ней кроме уймы полезных советов и сведений есть также и рецепты. Три из них мы публикуем — с комментариями автора.

Стейк-сэндвич с горчичным майонезом

«Этот сэндвич с идеально подрумяненным тонким стейком можно приготовить в момент. Сочный, хрустящий, сливочный и свежий одновременно — идеальный ланч или легкий поздний ужин». Стейк-сэндвич с горчичным майонезом

Рецепт взят из книги «Искусство идеального стейка» Маркуса Полмана.

«Этот сэндвич с идеально подрумяненным тонким стейком можно приготовить в момент. Сочный, хрустящий, сливочный и свежий одновременно — идеальный ланч или легкий поздний ужин».

Запеченный стейк из костреца с черничным соусом

«Кострец — это кусок, редко используемый для стейков, но он обычно дешевле, во многом похож на ростбиф и может подаваться с черничным соусом, приготовить который очень просто». Запеченный стейк из костреца с черничным соусом

Рецепт взят из книги «Искусство идеального стейка» Маркуса Полмана.

«Кострец — это кусок, редко используемый для стейков, но он обычно дешевле, во многом похож на ростбиф и может подаваться с черничным соусом, приготовить который очень просто».

Стейк под сливочным соусом с грибами и виски

«Из пригоршни свежих лесных грибов, капли виски и сливок вы можете быстро приготовить восхитительный соус с неповторимым вкусом». Стейк под сливочным соусом с грибами и виски

Рецепт взят из книги «Искусство идеального стейка» Маркуса Полмана.

«Из пригоршни свежих лесных грибов, капли виски и сливок вы можете быстро приготовить восхитительный соус с неповторимым вкусом».