Киш с картофелем и капустой

Французски пирог с начинкой из картофеля и капусты, залитой смесью яиц и сливок.

Ингредиенты

Слоеное тесто 1 пласт

красный лук 1 шт бекон 4 полоски

капуста 200 г картофель 2-3 шт 200 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

сыр грюйер 100 г яйца 3 шт сливки 250 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, хорошо прижимая ко дну и бокам. Обрежьте выступающие части. Несколько раз наколите тесто вилкой. Поставьте его в духовку на 10 минут.

Обжарьте бекон до хруста. Снимите со сковороды на бумажное полотенце. Слейте со сковороды жир, оставив 1 столовую ложку. Выложите в сковороду нарезанный полукольцами лук и нашинкованную капусту. Обжарьте до мягкости. Добавьте раскрошенный бекон и перемешайте.

Картофель очистите и нарежьте тонкими пластинками. Выложите его на тесто. Сверху выложите луково-капустную смесь. Затем посыпьте натертым сыром.

Взбейте яйца со сливками, солью и перцем. Залейте этой смесью пирог.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 40-45 минут. Охладите в течение 15 минут и подавайте теплым.