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Киш с картофелем и капустой
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Киш с картофелем и капустой 

Карельские вести 41 минуту назад
Французски пирог с начинкой из картофеля и капусты, залитой смесью яиц и сливок.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
красный лук 1 шт  бекон 4 полоски
капуста 200 г  картофель 2-3 шт 200 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
сыр грюйер 100 г  яйца 3 шт  сливки 250 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта, хорошо прижимая ко дну и бокам. Обрежьте выступающие части. Несколько раз наколите тесто вилкой. Поставьте его в духовку на 10 минут.
Обжарьте бекон до хруста. Снимите со сковороды на бумажное полотенце. Слейте со сковороды жир, оставив 1 столовую ложку. Выложите в сковороду нарезанный полукольцами лук и нашинкованную капусту. Обжарьте до мягкости. Добавьте раскрошенный бекон и перемешайте.
Картофель очистите и нарежьте тонкими пластинками. Выложите его на тесто. Сверху выложите луково-капустную смесь. Затем посыпьте натертым сыром.
Взбейте яйца со сливками, солью и перцем. Залейте этой смесью пирог.
Выпекайте при температуре 180 градусов около 40-45 минут. Охладите в течение 15 минут и подавайте теплым.
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