Способы сохранить красоту женщин Японии, Франции и России

Секрет россиянок: зарядка для гибкости и против морщин Современные женщины в России следят за своей спортивной формой. И даже если не ходят на фитнес, делают зарядку, или бегают по вечерам, или катаются на велосипеде, роликах и т. п. Простейшие упражнения на растяжку, гибкость позволяют оставаться в форме долгие годы. А в последнее время у нас становится модным так называемый фейслифтинг. Такая же зарядка, тренирующая мышцы, но для лица. Продаются, например, специальные тренажеры в виде рогатки. Ее прижимают к надбровным дугам, поднимают их и фиксируют на 30 секунд. Потом отпускают рогатку и повторяют движение снова. Это движение держит в тонусе верхнее веко, чтобы оно не опускалось из-за возрастных изменений. Или специальная силиконовая распорка для рта, которую нужно с усилием сжимать — чтобы не образовывались складки вокруг рта и не обвисал овал лица. Комплексы упражнений фейслифтинга можно посмотреть в интернете — для их выполнения не обязательно иметь тренажеры. Достаточно собственного желания шевелиться и некоторых подручных средств (полотенца или столовых ложек, например). Секрет с Востока: соя вместо молока и говядины Жительницы Японии даже в преклонных годах не испытывают неприятных симптомов, свойственных климаксу, — приливов и т. п. Чувствовать и выглядеть молодыми японкам помогает соя в самых разных видах: соевый сыр тофу, соевая паста как основа для супов, соевый соус для суши и сашими… Это источник фитоэстрогенов — растительных аналогов женских половых гормонов. При климаксе выработка эстрогенов организмом женщины сокращается и прекращается. Если в рационе много сои, то недостаток человеческого эстрогена компенсируется поступающим с пищей. Секрет с Лазурного побережья: много зелени и рыба Фото: Zohre NEMATI/Unsplash Секрет привлекательности французских барышень самого разного возраста — средиземноморская диета. На самом деле это не диета в чистом виде, а система питания. Основу кухни составляет огромное количество зелени — до 1200 г в сутки. Базилик, романо, айсберг, петрушка, укроп и т. п. малокалорийны. Зато в них так много необходимых организму грубых волокон. На столе французов много овощей. Рыба, богатая жирными кислотами омега-3. Допускается бокал вина в день (источник антиоксидантов).

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый