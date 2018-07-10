Овсянка с морковью 

Овсянка — отличное блюдо для завтрака. Попробуйте дополнить ее морковью, орехами и кокосовой стружкой.
Ингредиенты
Молоко 250 мл корица 1 ч. л.
молотый имбирь 1 щепотка
мускатный орех 1 щепотка
соль 1 щепотка
изюм 2 ст. л.
морковь 1-2 шт овсянка 120 г ванильный экстракт 1 ч. л.
орехи (любые) 2 ст. л.
кленовый сироп или мед 2-3 ст. л.
кокосовая стружка 2 ст. л.
Способ приготовления
В небольшой кастрюльке смешайте молоко, соль, специи и изюм. Поместите на сильный огонь и разогрейте.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Добавьте мелко натертую морковь и овсянку. Хорошо перемешайте. Когда начнет закипать, уменьшите температуру. Готовьте около 8-12 минут, периодически помешивая. Когда овсянка будет готова и загустеет, снимите с огня, добавьте ваниль, рубленые орехи, кленовый сироп и кокосовую стружку.