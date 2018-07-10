Ещё
Овсянка с морковью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овсянка с морковью 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Овсянка — отличное блюдо для завтрака. Попробуйте дополнить ее морковью, орехами и кокосовой стружкой.
Ингредиенты
Молоко 250 мл  корица 1 ч. л.
молотый имбирь 1 щепотка
мускатный орех 1 щепотка
соль 1 щепотка
изюм 2 ст. л.
морковь 1-2 шт  овсянка 120 г  ванильный экстракт 1 ч. л.
орехи (любые) 2 ст. л.
кленовый сироп или мед 2-3 ст. л.
кокосовая стружка 2 ст. л.
Способ приготовления
В небольшой кастрюльке смешайте молоко, соль, специи и изюм. Поместите на сильный огонь и разогрейте.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Добавьте мелко натертую морковь и овсянку. Хорошо перемешайте. Когда начнет закипать, уменьшите температуру. Готовьте около 8-12 минут, периодически помешивая. Когда овсянка будет готова и загустеет, снимите с огня, добавьте ваниль, рубленые орехи, кленовый сироп и кокосовую стружку.
Карельские вести: последние новости
Чебуреки с сыром Тофу с овощами Киш с картофелем и капустой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды19
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение