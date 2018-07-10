Овсянка с морковью

Овсянка — отличное блюдо для завтрака. Попробуйте дополнить ее морковью, орехами и кокосовой стружкой.

Ингредиенты

Молоко 250 мл корица 1 ч. л.

молотый имбирь 1 щепотка

мускатный орех 1 щепотка

соль 1 щепотка

изюм 2 ст. л.

морковь 1-2 шт овсянка 120 г ванильный экстракт 1 ч. л.

орехи (любые) 2 ст. л.

кленовый сироп или мед 2-3 ст. л.

кокосовая стружка 2 ст. л.

Способ приготовления

В небольшой кастрюльке смешайте молоко, соль, специи и изюм. Поместите на сильный огонь и разогрейте.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Добавьте мелко натертую морковь и овсянку. Хорошо перемешайте. Когда начнет закипать, уменьшите температуру. Готовьте около 8-12 минут, периодически помешивая. Когда овсянка будет готова и загустеет, снимите с огня, добавьте ваниль, рубленые орехи, кленовый сироп и кокосовую стружку.