Вегетарианский сэндвич

Здоровая еда может быть вкусной! Приготовьте сэндвич с овощами и тофу.

Ингредиенты

Тофу 250 г помидоры 2-3 шт оливковое масло 60 мл коричневый сахар 1 ст. л.

соль по вкусу

авокадо 1 шт майонез 60 мл шпинат 50 г цельнозерновой хлеб 4 ломтика

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Помидоры нарежьте тонкими кружочками и выложите в один слой на противень.

Оливковое масло взбейте венчиком с сахаром и солью. Полейте помидоры этой смесью. Запекайте около 45 минут.

Тем временем разогрейте немного масла в сковороде. Тофу нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Авокадо очистите, удалите косточку. Мякоть разомните вилкой. Добавьте майонез и взбейте вилкой до воздушности.

Хлеб обжарьте на сухой сковороде или в тостере. Каждый кусочек смажьте смесью майонеза и авокадо. На один два ломтика положите шпинат, ломтики помидоров, жареный тофу. Накройте оставшимися ломтиками.