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Вегетарианский сэндвич
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Вегетарианский сэндвич 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Здоровая еда может быть вкусной! Приготовьте сэндвич с овощами и тофу.
Ингредиенты
Тофу 250 г  помидоры 2-3 шт  оливковое масло 60 мл  коричневый сахар 1 ст. л.
соль по вкусу
авокадо 1 шт  майонез 60 мл  шпинат 50 г  цельнозерновой хлеб 4 ломтика
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Помидоры нарежьте тонкими кружочками и выложите в один слой на противень.
Оливковое масло взбейте венчиком с сахаром и солью. Полейте помидоры этой смесью. Запекайте около 45 минут.
Тем временем разогрейте немного масла в сковороде. Тофу нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Авокадо очистите, удалите косточку. Мякоть разомните вилкой. Добавьте майонез и взбейте вилкой до воздушности.
Хлеб обжарьте на сухой сковороде или в тостере. Каждый кусочек смажьте смесью майонеза и авокадо. На один два ломтика положите шпинат, ломтики помидоров, жареный тофу. Накройте оставшимися ломтиками.
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