Вологодская продукция вернулась на прилавки магазинов

Этому способствовал запуск проекта «Настоящий вологодский продукт» (НВП), полагают эксперты. Он помог региональным продуктам «прорваться» к покупателю, через засилье продукции, которую предлагают федеральные торговые сети. Более 70 предприятий и около 4 тысяч продуктов объединил бренд «НВП», который в этом году отмечает свое пятнадцатилетие.

Большая часть всех выданных сертификатов «НВП» приходится на молочную, кондитерскую, рыбную и мясную продукцию, куриные мясо и яйца — именно те отрасли, которые являются базовыми для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.