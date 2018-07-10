Вологодская продукция вернулась на прилавки магазинов 

Этому способствовал запуск проекта «Настоящий вологодский продукт» (НВП), полагают эксперты. Он помог региональным продуктам «прорваться» к покупателю, через засилье продукции, которую предлагают федеральные торговые сети. Более 70 предприятий и около 4 тысяч продуктов объединил бренд «НВП», который в этом году отмечает свое пятнадцатилетие.
Большая часть всех выданных сертификатов «НВП» приходится на молочную, кондитерскую, рыбную и мясную продукцию, куриные мясо и яйца — именно те отрасли, которые являются базовыми для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.
— Мы отправляем наши сертифицированные товары в 60 регионов Российской Федерации и 11 зарубежных стран. Все это говорит о том, что мы встали на траекторию устойчивого развития бренда «Настоящий вологодский продукт», который способствует поддержке товаропроизводителей и сельхозпредприятий региона. Самый важный компонент — это высочайшее качество наших продуктов, — прокомментировал губернатор Олег Кувшинников.