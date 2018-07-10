Рыбья чешуя помогает заживлять раны

Ученые из Сингапура обнаружили, что колаген, содержащийся в рыбных чешуйках, отлично заживляет раны и его можно использовать для изготовления самых разных лекарств. Исследователи доказали, что коллаген из рыбьей чешуи помогает восстановить приток крови и лимфы к поврежденному участку тела и способствует более быстрому восстановлению клеток.

Специалисты уже разрабатывают лекарства из этого типа коллагена. Преимущества препаратов нового типа налицо — натуральный состав, низкая цена (рыбья чешуя не стоит практически ничего) и доказанная эффективность.

А еще это отлично вписывается в набирающий обороты мировой тренд по борьбе с пищевыми остатками. Рыбу — в духовку, потроха — котикам, чешую — на лекарства!

Кстати, на Руси чешую рыб в кулинарии использовали уже давно. Например, для приготовления заливной рыбы. Царский студень с желе из рыбьей чешую даже входил в число коронационных блюд на торжественном обеде российского императора Николая II

По сути чешую рыб использовали вместо желатина. Отвар из чешуи варился отдельно, а потом куски рыбы заливались смесью из отвара и рыбного бульона.