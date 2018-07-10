Вкусный джем из вишни без косточек на зиму

Джем не менее популярен у хозяек, чем обычное варенье, но все же процесс приготовления этого сладкого лакомства занимает больше времени, чем варка варенья. Существует множество интересных рецептов, по которым готовится густой джем из вишни без косточек, лакомство можно закрыть в банки и оставить храниться на зиму.

Обычно для приготовления используют традиционный состав из ягод вишни, необходимого количества сахарного песка и желирующего вещества. Но можно дополнить рецепт другими видами ягод и ароматических добавок. Ниже будут описаны самые лучшие варианты приготовления джема на основе ягод вишни.

Вишневый джем с пектином

Рецепт прост в исполнении, с ним сможет справиться каждая хозяйка, даже если она не имеет особенных навыков кулинарии. Пектин же помогает сделать сладость более густой.

yandex_ad_1 Требуемые продукты:

пектин — 5 грамм;

свежая вишня — 1 кг;

сахарный песок — 1000 грамм;

сок из лимона — 50 мл.

Способ приготовления:

Для приготовления густого джема из вишни без косточек, следует подготовить банки, так как лакомство будет закрываться на зиму.

После этого из ягод удаляют косточки, и готовая вишня отправляется в мясорубку. Можно использовать любой другой способ, чтобы сделать из вишни пюре. В вишневую массу всыпают восемьсот граммов сахара и оставляют смесь настаиваться около полутора часов.

Спустя отведенное время, емкость с ягодами ставят на плиту и включают максимальный нагрев, на таком пламени доводят вишню до кипения. Только после этого снижают интенсивность нагрева, продолжая варить все около двенадцати минут.

В пюре из вишни добавляют сок из лимона и 6 граммов пектина, все перемешивается и варится до того момента, пока не получится нужная консистенция джема.

Готовое лакомство в горячем виде переливается по банкам небольшого размера и плотно закрывается крышками. В итоге получается очень густой джем, который можно хранить при комнатной температуре.

"Традиционный" вишневый джем

Достаточно простой вариант приготовления джема из вишни на зиму, этот рецепт предполагает варку ягод без косточек, но стоит учесть, что лакомство получится не таким густым. Для получения нужной консистенции, используется желирующее вещество «Конфитюрка».

Требуемые продукты:

смесь желирующая «Конфитюрка» — 1 пакетик;

сахарный песок — 850 грамм;

вишня спелая — 1 кг.

Этапы приготовления:

Процесс приготовления начинается с промывания ягод и удаления испорченных плодов. Вишню можно использовать любую, но если хочется получить более кислую заготовку, то и ягоды должны иметь больше кислинки.

Вишня высушивается, и из ягод удаляют косточки. Подготовленные плоды отправляют в чашу блендера и измельчают до состояния пюре. А чтобы избавиться от кожицы, можно пропустить пюре через мелкое сито. В итоге получится однородная масса. Готовое пюре перекладывают в кастрюлю, чтобы начать варку.

В вишневую массу всыпают сахарный песок, после чего будущий джем помещают на плиту и начинают уваривать.

Процесс варки занимает около получаса, следует иногда перемешивать его с помощью лопатки, а когда указанное время истечет, в пюре всыпают вещество для желирования и перемешивают массу повторно.

Оставляют смесь вариться еще на двадцать пять минут на медленном огне, за этот период вишневая смесь станет более густой. Нельзя переваривать массу, так как джем станет намного гуще после остывания.

Готовый десерт перекладывают в банки небольшого размера и сразу закупоривают плотно крышками.

yandex_ad_2 Шоколадно-вишневый джем

Многие помнят знаменитый десерт «Вишня в шоколаде», в данном джеме из вишни без косточек тоже будет присутствовать шоколад. А чтобы заготовка на зиму получилась густой, в нее добавляют желирующее вещество под названием «Желфикс».

Требуемые продукты:

вишня спелая без косточек — 1 кг;

апельсин спелый — 1 штука;

сахар ванильный — 10 грамм;

вареный кофе — 450 мл;

сахарный песок — 850 грамм;

желфикс для желирования — 1 пачка;

корица в порошке — на кончике ножа;

шоколад горький — 50 грамм.

Этапы приготовления:

Для начала вишня очищается от косточек, апельсин разрезают на дольки и отжимают из него весь сок. Сок из апельсина переливают к ягодам вишни, отправляют туда же сахарный песок и сахар с ванилином. Последним этапом вводится желирующий компонент и все перемешивается. Массу оставляют постоять в течение двух часов.

Когда отведенный промежуток времени истечет, емкость помещают на плиту и включают нагрев. Как только в джеме растворится весь сахарный песок, в лакомство добавляют 450 миллилитров кофе, лучше использовать сваренное, а не растворимое.

Горький шоколад ломают маленькими кусочками, и как только джем начнет кипеть, можно переложить кусочки шоколада в десерт. Спустя пять минут варки, всыпают порошок корицы. Варят джем далее до получения нужной густоты. Стоит учесть, что хранить готовый продукт можно не более четырех месяцев, и только в камере холодильника.

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Вишневый джем с добавлением лимонной кислоты

Достаточно простой вариант создания джема из вишни без косточек, но стоит учесть, что заготовка на зиму получится не слишком густой, так как желирующее вещество использоваться не будет.

Требуемые компоненты:

цедра лимона — 5 грамм;

сахарный песок — 950 грамм;

кислота лимонная в гранулах — 5 грамм;

вишня спелая — 1 кг.

Этапы приготовления:

Ягоды предварительно подготавливают, удаляя из них косточки.

Вишню перекладывают в глубокую кастрюлю, туда же насыпают сахарный песок и кладут цедру с лимона. Оставляют настаиваться десерт на один час.

Далее емкость помещают на плиту и варят лакомство не менее сорока минут. Во время варки десерт постоянно помешивается, иначе сахар подгорит. На поверхности будет образовываться пенка, которую следует снимать.

Через отведенный промежуток времени проверяют готовность джема. Достаточно капнуть состав на холодное блюдо, если капля не растекается, значит заготовку можно переливать в банки.

Джем вишневый с добавлением Амаретто

В состав этого лакомства будет входить знаменитый ликер Амаретто, он придает десерту необычный вкус и аромат.

Чтобы приготовить джем из вишни без косточек, следует подготовить дополнительно лимон, он придаст заготовке на зиму приятный вкус, а сахар поможет добиться густоты.

Требуемые продукты:

вишня спелая без косточек — 1 кг;

Амаретто — 1 ложка;

лимоны свежие — 2 штуки;

сахарный песок — 850 грамм.

Этапы приготовления:

Для начала рекомендуется заняться вишней, ее промывают и убирают все испорченные плоды. Из ягод сразу удаляют косточки.

Все ягоды измельчают с помощью ножа на кусочки, но если нет времени заниматься нарезкой, можно просто использовать мясорубку. В подготовленные плоды кладут цедру с двух лимонов и отжимают туда же сок цитрусов.

Будущий джем помещают в глубокую кастрюлю, после чего лакомство отправляют вариться на средний огонь. Процесс варки продолжается в течение двадцати минут.

За двадцать минут вишни становятся довольно мягкими, когда ягоды хорошо разварятся, к ним добавляют сахарный песок в требуемом количестве. После добавления сахара, следует дождаться, пока ягодная масса закипит.

Через три минуты варки можно провести тест, достаточно капнуть каплю в холодную воду или на блюдо, если она не растеклась, то джем уже готов.

На последних минутах варки добавляют к десерту ложку ликера Амаретто и перемешивают. После этого можно перелить заготовки в банки и хорошо их утеплить.

Джем вишнево-клубничный

Вишня обладает низкими желирующими качествами, поэтому для приготовления джема из вишни без косточек обычно используется желирующее вещество. Чтобы закрыть такой густой десерт на зиму, нет необходимости применять желатин, достаточно взять в качестве дополнительного компонента клубнику.

Требуемые продукты:

спелая вишня без косточек — 1 кг;

сахарный песок 950 грамм;

вода, очищенная — 350 мл;

клубника спелая — 550 грамм.

Этапы приготовления:

С помощью мясорубки измельчают клубнику вместе с вишней, из вишни предварительно удаляют косточки.

Составляющие перекладывают в кастрюлю и наливают туда воду, варят все не более двадцати минут, после чего дают массе остыть.

После того как смесь остынет, в нее добавляют сахарный песок и снова помещают на огонь, прогревают до растворения сахарный крупинок.

Варят десерт до того момента, пока не будет получена необходимая густота десерта. После этого можно сразу закатать ждем в банки и утеплить заготовки.

Рецепты без желирующего вещества требуют более длительной варки, поэтому стоит следить, чтобы лакомство не подгорело.