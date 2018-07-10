Лучшая подкормка для роста огурцов

Для быстрого роста огурцов в открытом грунте обязательно нужно знать, чем их подкормить. Желательно осуществлять подкормку народными средствами, так как они оказывают максимальный эффект без вреда почве и самому растению. Итак, давайте рассмотрим, чем, когда и как подкармливать огурцы.

Оптимальная частота подкормки

Осуществлять подкормку огурцов в открытом грунте народными средствами из принципа «чем больше, тем лучше» не стоит. Для быстрого роста подкормить растения можно 6-7 раз за сезон, но не больше:

Первую подкормку лучше производить, как только вы высадили ростки в открытый грунт и на них появились первые несколько крупных листочков.

Вторая подкормка обычно осуществляется, когда на растениях формируются бутоны, то есть происходит процесс бутонизации.

Третья подкормка характеризуется периодом цветения, а четвертая — появлением первых плодов.

yandex_ad_1 Эти 4 раза вам нужно произвести корневую подкормку, то есть тот процесс, когда удобрение попадает непосредственно в корни. Остальные 3 раза используется метод внекорневой подкормки — в ней удобрение попадает только на листья.

Внекорневые подкормки осуществляются в перерывах между корневыми и также ускоряют рост огурцов.

Подкормка золой

Один из главных помощников в подкормке растений — это зола. Любовь многих дачников она получила за свой богатый состав — в золе содержится много калия, большое количество фосфора и прочих микроэлементов. А вот азота в ней мало, поэтому после золы следующую подкормку следует совершить компонентом с большим содержанием этого компонента.

Золу можно вносить не только во время подкормки, но и уже в период высадки всходов в открытый грунт. На дно вырытых лунок можно положить немного золы и перемешать ее с водой и землей.

Вот еще 2 способа, как можно использовать золу в подкормке:

Под каждый кустик растения насыпьте по 2 ст. л. золы, распределите ее равномерно по корням и обильно полейте водой.

Приготовьте раствор исходя из пропорции 1 стакан золы на 1 литр воды. Этим раствором полейте растения так, чтобы на 1 куст уходило примерно 2 л воды.

Подкормка навозом

Еще с древних времен навоз считался главным органическим удобрением. Он доступен, прост в использовании и при всем этом прекрасно обогащает растения всеми полезными веществами. Большим плюсом навоза является то, что если при подкормке случайно превысить нужное количество компонента, риск попадания нитратов в плоды все равно остается минимальным.

Еще один важный момент — никогда не используйте свежий навоз, так как это может только навредить растениям.

Давайте разберем самый простой и универсальный способ приготовление настоя из навоза:

Возьмите ведро коровьего навоза или птичьего помета. Они и будут основой настоя.

К навозу добавьте 4 ведра воды, перемешайте эти 2 компонента.

Дайте получившейся смеси настояться несколько суток, периодически перемешивая ее.

Теперь снова нужно разбавить смесь водой исходя из пропорции 1 л смеси на 1 л воды.

На каждое растение уходит по 2 л настоя. Не нужно увеличивать количество, так как иначе вы просто затопите огурцы.

А также навоз можно использовать в борьбе против мучнистой росы. Если заранее обработать листья растения навозным настоем (желательно его процедить), то вероятность появление этого заболевания на ваших растениях значительно понизится.

yandex_ad_2 Удобрение пищевыми отходами

Не менее эффективным народным средством для роста огурцов в открытом грунте считается настойка из пищевых отходов. Казалось бы, чем можно подкормить растения, если нет специальных компонентов под рукой?

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Вот несколько вариантов:

банановые шкурки;

очистки моркови;

апельсиновая кожура;

луковая шелуха.

Краткая инструкция по изготовлению настойки:

Для получения максимального эффекта смешайте все эти ингредиенты вместе. Если какого-то компонента у вас нет — ничего страшного. Вы можете заменить его картофельными очистками или вовсе не добавлять.

После того как вы смешали компоненты между собой, залейте их кипятком. Оставьте смесь настаиваться на несколько дней.

По истечении времени слейте из настойки водянистую часть и разбавьте ее водой исходя из пропорции 250 мл настойки на 5 литров воды.

Периодически поливайте корни растений небольшим количеством настоя и тогда вы получите не только быстрорастущий урожай, но и защитите его от болезней.

Подкормка при помощи хлебопекарных дрожжей и пива

На первый взгляд — это довольно странное название, которое никак не относится к теме «Чем подкормить огурцы в открытом грунте».

Но такие странные народные средства часто оказываются очень действенными и способствующими для роста растений, поэтому данный способ тоже имеет место.

Сначала рассмотрим, как сделать удобрение на основе дрожжей.

Вам понадобится:

пачка сухих хлебопекарных дрожжей;

2/3 ст. сахарного песка;

3-3,5 л воды.

Приготовление:

Растолките дрожжи и перемешайте их с сахаром.

Влейте к двум предыдущим ингредиентам примерно 3 л тепой воды и все перемешайте.

Оставьте смесь на несколько дней при комнатной температуре. Не забывайте периодически перемешивать содержимое.

250 мл получившейся настойки разведите в 10 л воды и поливайте ей растения. Так как раствор довольно крепкий, на 1 кустик огурцов уйдет всего 0,5 л смеси.

Процедите раствор, и тогда вы смоете обрабатывать им листья.

Что касается подкормки пивом, тут все просто. Вам понадобится всего лишь 1 ингредиент, в лице которого выступает пивной напиток.

Важный момент: пиво должно быть безалкогольным и «живым». Только так от подкормки огурцов в открытом грунте пивом будет польза.

Если у вас нет именно этого народного средства для роста растения, то пропустите этот пункт. Это лучше, чем подкормить огурцы некачественным продуктом, после чего потерять урожай. Но если вы все-таки приобретете необходимое пиво, то учтите, что поливать 1 кустик огурцов нужно не более чем 100 мл пива.