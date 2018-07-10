4 диеты, которые точно работают — доказано наукой!

Врачи и ученые обычно скептически относятся к пристрастию к диетам, полагая их не слишком эффективным, а иногда и опасным способом похудеть. Но эффективность некоторых из них трудно игнорировать — особенно после того, как их польза для фигуры и здоровья подтверждается научными исследованиями. Специалисты из Национального института сердца, легких и крови США опубликовали список диет, которые действительно работают — и это доказано наукой. Средиземноморская диета

Основу этой диеты составляют сложные углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо птицы (в ограниченных количествах). Также можно есть немного красного мяса и сладостей и пить красное вино. Эта диета не только эффективна для сброса лишнего веса, но и очень полезна для здоровья: такой рацион помогает улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний. Диета DASH

Изначально эта диета, очень популярная в США, была разработана для лечения гипертонии. В основе ее — полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Исследования подтверждают, что такая диета помогает снизить уровень кровяного давления более эффективно, чем даже лекарственные препараты. Впрочем, для похудения она тоже отлично подходит. Гибкая вегетарианская диета

Главный принцип этого рациона — мяса есть не стоит, но если очень хочется, то можно. Приверженцы этой диеты предпочитают овощи, рыбу, морепродукты — но не отказываются от мяса полностью. И, кстати, весят в среднем на 15% меньше, чем те, кто едят мясо регулярно. Дробное питание

Главный принцип диеты — есть понемногу, но часто, в идеале один раз в 2,5-3 часа. Ограничений в рационе практически нет — кроме белого хлеба, сладостей и фаст-фуда. Диета помогает ускорить метаболизм — за счет этого уже через месяц можно сбросить до 7 килограмм.