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Косино-ухтомцы узнали секреты приготовления мороженого
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Косино-ухтомцы узнали секреты приготовления мороженого 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Фабрику мороженого «Чистая линия» посетили жители Косино-Ухтомского района. Гости фабрики не только узнали много новой и интересной информации об этом лакомстве, но и продегустировали разные виды холодного десерта.
Экскурсантам рассказали историю появления мороженого, а затем ознакомили с производством. Посетители увидели весь цикл производства и продукты, необходимые для приготовления сладости.
Как отметила одна гостья, в этот день осуществилась детская мечта многих взрослых. Они побывали на фабрике мороженого и узнали секреты его приготовления. Ведь наверняка каждому приходили мысли о том, как делают это восхитительное лакомство.
Можно с уверенностью сказать, что от этой «вкусной» экскурсии у посетителей остались только положительные впечатления. И аромат испеченных вафельных стаканчиков запомнится надолго.
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