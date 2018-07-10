Косино-ухтомцы узнали секреты приготовления мороженого

Фабрику мороженого «Чистая линия» посетили жители Косино-Ухтомского района. Гости фабрики не только узнали много новой и интересной информации об этом лакомстве, но и продегустировали разные виды холодного десерта.

Экскурсантам рассказали историю появления мороженого, а затем ознакомили с производством. Посетители увидели весь цикл производства и продукты, необходимые для приготовления сладости.

Как отметила одна гостья, в этот день осуществилась детская мечта многих взрослых. Они побывали на фабрике мороженого и узнали секреты его приготовления. Ведь наверняка каждому приходили мысли о том, как делают это восхитительное лакомство.

Можно с уверенностью сказать, что от этой «вкусной» экскурсии у посетителей остались только положительные впечатления. И аромат испеченных вафельных стаканчиков запомнится надолго.