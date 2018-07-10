Как питание и спорт влияют на наш мозг? Советы Дэвида Перлмуттера

Дэвид Перлмуттер, невролог, член Американской коллегии питания Instagram

Почему нельзя отлынивать от спорта, чем полезны жиры и что вообще нужно есть, чтобы чувствовать себя здоровым? Мы посетили лекцию невролога и члена Американской коллегии питания Дэвида Перлмуттера, автора книг-бестселлеров «Еда и мозг» и «Кишечник и мозг», и делимся с вами полезными рекомендациями.

Почему нужно заниматься спортом?

Физические упражнения не только помогают чувствовать себя хорошо. Они воздействуют на работу всех жизненно важных систем нашего организма и — что не менее важно –улучшают мозговую активность.

Регулярно занимаясь спортом, вы можете предотвратить появление таких неприятных болезней, как диабет и Альцгеймер, вакцины от которого нет. Лечебный эффект имеют аэробные нагрузки: бег, спортивная ходьба, плавание, велопрогулки или кардиотренажеры, танцы, аэробика, игровой спорт. Постоянная физическая активность благотворно влияет на наше сердце и сосуды и помогает лучше снабжать мозг питательными веществами.

Почему можно есть сливочное масло и чем полезны жиры?

Жир — это не враг, а друг нашего организма. Именно на этом утверждении базируется любимая Холли Берри кетогенная диета, когда весь рацион состоит в основном из жиров и лишь малой части белков и углеводов. Достаточно включить в свое питание продукты, богатые ненасыщенными жирами (авокадо, сливочное масло, кокосовое масло, масло гхи, оливковое масло и масла из семечек), чтобы почувствовать результат: кожа станет чистой и светящейся изнутри, а лишние килограммы незаметно уйдут.

Чем вреден сахар и почему нельзя пить свежевыжатый сок?

Почему мы испытываем непреодолимую тягу к сладкому? Мы хотим повысить уровень серотонина, гормона хорошего настроения. Уровень сахара в крови повышается, и мы чувствуем прилив сил, а потом уровень сахара резко падает, а с ним падает и наше настроение… Но вот парадокс: при повышенном уровне сахара наш мозг начинает работать не так эффективно, чем при пониженном. Да и накопленный сахар потом «вылезает» в виде лишних килограммов. Поэтому, если вам очень хочется чего-то вкусного, отвлекитесь, займите себя чем-нибудь: погуляйте на свежем воздухе или позвоните подружке, — вот увидите, желание съесть кусочек торта пройдет. А если нет, съешьте что-нибудь полезное вроде яблока или выпейте стакан воды (очень часто чувство жажды мы путаем с голодом). Кстати, именно стакан воды, а не свежевыжатого сока. Мы привыкли думать, что фреши — это полезно и они относятся к здоровому питанию. На самом деле это не так. В одном стакане апельсинового сока содержится около 9 ложек сахара — столько же его в банке колы.

Что нужно есть, чтобы быть здоровым?

Необходимо придерживаться правильного питания, то есть питаться сбалансированно. Наш организм должен получать достаточное количество полезных веществ — витаминов, минералов, пребиотиков и пробиотоков (последние важны для правильной работы микрофлоры кишечника). К пробиотикам (они содержат полезные бактерии, необходимые для пищеварения) относятся кимчи, кислая капуста, йогурт, кефир, комбуча. Пребиотики (то, чем питаются эти бактерии) — это чеснок, артишок, корень цикория, батат и все продукты, богатые клетчаткой.

Для регенерации клеток головного мозга очень полезна куркума. Эта приправа продается в любом супермаркете, она недорогая, а творит чудеса. Зеленый чай и брокколи также активируют процесс обновления клеток головного мозга.

Почему не все зависит от наследственности?

Дэвид Перлмуттер уверен, что мы можем «переписать» собственное ДНК (то есть то, что заложено в нас генетически) с помощью режима сна, правильного питания, занятий спортом и здорового образа жизни. Если комплексно подойти к вопросу, а самое главное — питаться правильно, можно предотвратить многие недуги, среди которых мигрень, депрессия, диабет, ожирение, болезнь Альцгеймера.

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