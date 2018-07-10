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Какие орехи снижают уровень тестостерона у мужчин
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Какие орехи снижают уровень тестостерона у мужчин 

Русская семерка 35 минут назад
Фото: Русская семерка
Пользу от употребления орехов как для женщин, так и для мужчин можно перечислять очень долго. Грецкий, кешью, миндаль, арахис, кедровый, мускатный, фундук, кокосовый, лесной — эти и другие разновидности ореха обладают целым набором свойств. К примеру, арахис — кладезь здоровья для мужчин. Согласно исследованиям российских медиков, этот орех благотворно влияет на потенцию, предотвращает выпадение волос, снижает риск аденомы простаты и болезней мочеполовой системы. Кешью — природный антиоксидант, оказывающий регенерирующее воздействие на волосы и ногти. Грецкие и лесные орехи благотворно влияют на сердце и кишечник. [С-BLOCK]
Но не все так гладко. В случае с орехами поговорка «Клин клином вышибают» действует наоборот. Особенно в отношении мужчин. Американские исследователи–диетологи отметили, что поедание миндаля, грецких орехов в небольших дозах увеличивает уровень мужского гормона в крови. Однако переедание тех же плодов приводит к снижению андрогенов.
Многие орехи буквально напичканы полиненасыщенными жирными кислотами (PUFAs). Их переизбыток в мужском организме ведет к снижению уровня тестостерона. Ученые американского медицинского колледжа Harvard University так поясняют это факт: находящиеся в орехах фитостерины борются с холестерином. На первый взгляд, это благо. Но дело в том, что вместе с холестерином падает уровень тестостерона, а это ведет к нарушениям мужских функций. [С-BLOCK]
Врачи знают, что для организма человека любой орех будет вреден, если съесть его очень много. Всеми любимый миндаль, например, значительно повышает аппетит и он же учащает сердцебиение.
New England Journal of Medicine опубликовал исследования в отношении орехов. Называя их полезные свойства, журнал пишет о вреде от их переедания. Так, кешью — один из немногих орехов, в которых содержится много насыщенных жиров. Есть его без меры, значит, многократно увеличивать уровень холестерина в организме. [С-BLOCK]
Арахис за счет содержания в своем составе особых веществ подавляет активность пищеварительных ферментов. Это неблагоприятно сказывается на усвоении пищи в кишечнике.
То и другое женщины переносят намного легче, чем мужчины. Для слабого пола — это прежде всего набор лишнего веса, с которым дамы либо борются с помощью диеты, либо принимают себя такой, какая есть. Для мужчин это оборачивается тучностью, проблемами с пищеварительным трактом и как следствие — замкнутостью и жалобами на потенцию.
Всеми любимый грецкий орех при непомерном употреблении может довести как мужчин, так и женщин до расстройства кишечника, сыпи во рту, спазмов сосудов головы и даже повышения свертываемости крови.
Много съеденного фундука добавит к этим последствиям проблемы с печенью и поджелудочной железой.
У мужчин намного лучше развиты вкусовые рецепторы, чем у женщин, поэтому и запах специй «сильный пол» улавливает быстрее (на востоке это установлено опытным путем). Мускатный орех, который известен и как ароматная специя, мужчины едят с большей охотой, не подозревая при этом, что это в прямом смысле является угрозой для жизни. В медицинской учебной литературе приводятся два случая, когда переедание мускатного ореха привело к смерти. Причина в том, что сам по себе мускат возбуждает аппетит, а употребление его в больших количествах приводит к интоксикации организма. В состав миндаля входит наркотическое вещество — элимицин, который, попадая в организм человека в больших дозах, действует как яд. Ученые предупреждают: ни один вид ореха не причинит вреда организму, если в день вы съедаете не более 100 — 150 грамм этого лакомства.
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