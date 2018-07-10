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Оладьи из цуккини
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Оладьи из цуккини 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Приготовьте на завтрак весенние постные оладьи из цуккини с зеленью.
Ингредиенты
Цуккини 3 шт  чеснок 1-2 зубчика
зеленый лук 3-4 стебля
зеленый перец чили 2 шт  мука 70 г  кукурузная мука 2 ст. л.
кинза 2 веточки
лимонная цедра 1 ч. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Цуккини натрите на крупной терке и сложите в миску. Посыпьте 1 ч. л. соли и перемешайте. Оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите руками и слейте жидкость.
Добавьте к тертым цуккини измельченные зеленый лук, перцы чили, кинзу, лимонную цедру, соль и перец. Перемешайте, затем добавьте оба вида муки. Снова тщательно перемешайте.
Разогрейте масло в сковороде. Ложкой выкладывайте массу для оладьев на сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте со сметаной.
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