Оладьи из цуккини

Приготовьте на завтрак весенние постные оладьи из цуккини с зеленью.

Ингредиенты

Цуккини 3 шт чеснок 1-2 зубчика

зеленый лук 3-4 стебля

зеленый перец чили 2 шт мука 70 г кукурузная мука 2 ст. л.

кинза 2 веточки

лимонная цедра 1 ч. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Цуккини натрите на крупной терке и сложите в миску. Посыпьте 1 ч. л. соли и перемешайте. Оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите руками и слейте жидкость.

Добавьте к тертым цуккини измельченные зеленый лук, перцы чили, кинзу, лимонную цедру, соль и перец. Перемешайте, затем добавьте оба вида муки. Снова тщательно перемешайте.

Разогрейте масло в сковороде. Ложкой выкладывайте массу для оладьев на сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте со сметаной.