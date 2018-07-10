Финики с козьим сыром и миндалем

Простая, но очень вкусная закуска из фиников, начиненных козьим сыром и миндалем.

Ингредиенты

Финики (крупные) 24 шт козий сыр 120 г рубленный миндаль 4 ст. л.

тимьян (зелень) 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте противень маслом.

Смешайте козий сыр с миндалем.

Маленьким ножом сделайте продольные надрезы на финиках и аккуратно удалите косточки. Наполните сырной начинкой. Выложите финики надрезами вверх на противень и поместите в духовку на 10 минут. Подавайте теплыми, посыпав измельченным тимьяном.