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Финики с козьим сыром и миндалем
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Финики с козьим сыром и миндалем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простая, но очень вкусная закуска из фиников, начиненных козьим сыром и миндалем.
Ингредиенты
Финики (крупные) 24 шт  козий сыр 120 г  рубленный миндаль 4 ст. л.
тимьян (зелень) 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте противень маслом.
Смешайте козий сыр с миндалем.
Маленьким ножом сделайте продольные надрезы на финиках и аккуратно удалите косточки. Наполните сырной начинкой. Выложите финики надрезами вверх на противень и поместите в духовку на 10 минут. Подавайте теплыми, посыпав измельченным тимьяном.
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