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Фаршированные яйца с лососем
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Фаршированные яйца с лососем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой и очень вкусный завтрак — яйца с козьим сыром, каперсами и копченым лососем.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  козий сыр 100 г  лимонная цедра 2 ч. л.
черный перец по вкусу
каперсы 1 ч. л.
копченый лосось 100 г  укроп по вкусу
Способ приготовления
Яйца отварите вкрутую в соленой воде. Затем залейте их холодной водой. Аккуратно очистите и разрежьте пополам вдоль. Осторожно выньте желтки. Белки отложите.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Сложите желтки, сыр, лимонную цедру и черный перец в блендер. Взбейте до кремовой текстуры. Добавьте измельченные каперсы и перемешайте.
Наполните начинкой белки с помощью ложки или кондитерского мешочка. Сверху положите кусочек лосося. Посыпьте мелко нарезанным укропом.
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