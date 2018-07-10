Фаршированные яйца с лососем

Простой и очень вкусный завтрак — яйца с козьим сыром, каперсами и копченым лососем.

Ингредиенты

Яйца 4 шт козий сыр 100 г лимонная цедра 2 ч. л.

черный перец по вкусу

каперсы 1 ч. л.

копченый лосось 100 г укроп по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварите вкрутую в соленой воде. Затем залейте их холодной водой. Аккуратно очистите и разрежьте пополам вдоль. Осторожно выньте желтки. Белки отложите.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Сложите желтки, сыр, лимонную цедру и черный перец в блендер. Взбейте до кремовой текстуры. Добавьте измельченные каперсы и перемешайте.

Наполните начинкой белки с помощью ложки или кондитерского мешочка. Сверху положите кусочек лосося. Посыпьте мелко нарезанным укропом.