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Рецепты здоровья: иссоп от простуды и гриппа
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Рецепты здоровья: иссоп от простуды и гриппа 

7dach.ru 33 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Многие садоводы уже открыли для себя иссоп — пряное растение родом из Средиземноморья, со своеобразным вкусом и ароматом.
Иссоп — декоративное, пряное и лекарственное растение
Препараты иссопа эффективны, в частности, при лечении простудных заболеваний и гриппа, кашля, ларингитов, трахеитов, бронхитов. Растение используют для приготовления отваров, настоев, настоек и вина, обладающих отхаркивающим, противовоспалительным, антивирусным действием. Применение иссопа противопоказано при острых заболеваниях почек и мочевого пузыря, гипертонической болезни, повышенной нервной возбудимости, эпилепсии. Не рекомендуется принимать препараты иссопа беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. Важно придерживаться рекомендованных доз: передозировка может вызвать учащенное сердцебиение и падение артериального давления.
Настой иссопа от простуды и кашля
1 ст.ложку сушеной измельченной травы иссопа залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать в теплом виде 3-4 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки.
Настойка иссопа
50 г сушеной измельченной травы залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 2 недель, процедить, сырье отжать. При простудных заболеваниях, гриппе, бронхитах и пневмонии добавлять в горячий чай по 1 ч.ложке настойки 2-3 раза в день до выздоровления.
Вино с иссопом
50 г сушеной измельченной травы залить 0,5 л Кагора, тщательно перемешать, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 1 месяца, периодически взбалтывая, процедить. При простудных заболеваниях, гриппе и бронхите принимать 3 раза в день во время еды по 1-2 ч.ложки. Курс — 2-4 недели (в зависимости от тяжести заболевания).
Противовирусная настойка на травах с иссопом
Смешать по 50 г сушеной измельченной травы иссопа, эстрагона (тархуна) и листьев шалфея лекарственного. Залить сбор 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить, сырье отжать. При ОРЗ, гриппе, бронхите принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ч.ложке. Курс — 2-3 недели. Узнать больше об этом растении, его полезных свойствах и применении вам помогут публикации:
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