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Равиоли с лососем
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Равиоли с лососем 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Эти невероятно вкусные итальянские «пельмени» — равиоли с лососем и шпинатом могут не только стать замечательным блюдом для обеда или ужина, но и украсить праздничный стол.
Ингредиенты
Лосось (филе) 300 г  шпинат 300 г  йогурт или сметана 30 г  лук-шалот 2 шт  яичные желтки 6 шт  оливковое масло 2 ст. л.
мука 200 г  соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Просейте муку на рабочую поверхность, соберите горкой и сделайте в ней углубление. В него влейте желтки, оливковое масло и немного воды. Добавьте соль. Замесите эластичное крутое тесто. Разделите его пополам и раскатайте обе части.
Разогрейте немного масла в сковороде. Добавьте крупно нарезанный шпинат и измельченный лук. Когда из шпината выделится жидкость, добавьте на сковороду нарезанную рыбу и йогурт. Тушите, пока лосось не будет готов.
Выкладывайте начинку ложкой на пласт теста на небольшом расстоянии. Места между горками начинки смажьте желтком. Сверху накройте вторым пластом теста, хорошо прижмите в смазанных желтком местах и разрежьте. Отварите в подсоленной воде. Подавайте с йогуртом или сметаной.
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