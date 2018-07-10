Равиоли с лососем

Эти невероятно вкусные итальянские «пельмени» — равиоли с лососем и шпинатом могут не только стать замечательным блюдом для обеда или ужина, но и украсить праздничный стол.

Ингредиенты

Лосось (филе) 300 г шпинат 300 г йогурт или сметана 30 г лук-шалот 2 шт яичные желтки 6 шт оливковое масло 2 ст. л.

мука 200 г соль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Просейте муку на рабочую поверхность, соберите горкой и сделайте в ней углубление. В него влейте желтки, оливковое масло и немного воды. Добавьте соль. Замесите эластичное крутое тесто. Разделите его пополам и раскатайте обе части.

Разогрейте немного масла в сковороде. Добавьте крупно нарезанный шпинат и измельченный лук. Когда из шпината выделится жидкость, добавьте на сковороду нарезанную рыбу и йогурт. Тушите, пока лосось не будет готов.

Выкладывайте начинку ложкой на пласт теста на небольшом расстоянии. Места между горками начинки смажьте желтком. Сверху накройте вторым пластом теста, хорошо прижмите в смазанных желтком местах и разрежьте. Отварите в подсоленной воде. Подавайте с йогуртом или сметаной.