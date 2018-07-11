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Азербайджанский завтрак
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Азербайджанский завтрак 

Passion.ru 30 минут назад
Фото: Passion.ru
Азербайджанская кухня яркая, необычная. Даже завтраки здесь удивительные — вот смотрите, даже омлет у них необычный. А рецептом с нами поделился повар ресторана Cook'kareku.
Вам понадобится:
Яйца 3 шт  Сливки 33% 60 мл  Сыр моцарелла для пиццы 40 г  Шпинатная паста 30 г  Укроп, петрушка (мелко нарезанные) 6 г  Масло растительное 20 мл  Сыр слабосоленый (например, Фета) 58 г  Помидоры черри вяленные 5 г  Мини шпинат 1 г  Приготовление:
Смешиваем яйца, сливки и сыр. Добавляем мелко порубленную зелень и шпинатную пасту. Готовим омлет традиционным образом. Подаем, украсив вялеными помидорами и кусочками сыра.
Фото: архив ресторана
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