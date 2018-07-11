Азербайджанский завтрак

Азербайджанская кухня яркая, необычная. Даже завтраки здесь удивительные — вот смотрите, даже омлет у них необычный. А рецептом с нами поделился повар ресторана Cook'kareku.

Вам понадобится:

Яйца 3 шт Сливки 33% 60 мл Сыр моцарелла для пиццы 40 г Шпинатная паста 30 г Укроп, петрушка (мелко нарезанные) 6 г Масло растительное 20 мл Сыр слабосоленый (например, Фета) 58 г Помидоры черри вяленные 5 г Мини шпинат 1 г Приготовление:

Смешиваем яйца, сливки и сыр. Добавляем мелко порубленную зелень и шпинатную пасту. Готовим омлет традиционным образом. Подаем, украсив вялеными помидорами и кусочками сыра.

Фото: архив ресторана