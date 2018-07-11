25 «сладких» фактов о шоколаде

Каждый год 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Шоколад, несомненно, одно из лучших изобретений на земле. Молочный, черный, белый — каждый найдет себе по вкусу. Мы едим шоколад, когда голодны, едим его, будучи в депрессии, едим, когда нам хорошо. Шоколад — неотъемлемая часть нашей жизни, но можно биться об заклад, что есть множество интересных фактов, о которых вы никогда не подозревали.

1. Деревья какао могут жить до 200 лет, но плодоносят они лишь 25 лет.

2. Ежегодно американцы съедают 1 миллиард килограммов конфет. Половина из них приходится на шоколад.

3. Шоколад полон антиоксидантов, особенно темный шоколад, в котором множество флавоноидов (антиоксидантов, которые помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний).

4. Около 40% всего миндаля и 20% всего арахиса, производимых в мире, поставляются для шоколадных изделий.

5. Согласно новым научным исследованиям, если есть шоколад, можно предотвратить возникновение осложнений при беременности.

6. Самая большая плитка шоколада весила 5,8 тонны и была изготовлена на фабрике Thorntons plc в Великобритании 7 октября 2011 года.

7. В знаменитом фильме «Психо» Альфред Хичкок воспользовался шоколадным сиропом Bosco для сцен с кровью.

8. Слово «шоколад», вероятно, происходит от слова «xocolātl», что на языке науатль означало «горькая вода».

9. Для производства 450 граммов шоколада требуется 400 бобов какао.

10. Исследования показали, что черный шоколад улучшает память, внимание, время реакции и навыки решения задач за счет увеличения притока крови к мозгу. Кроме того, черный шоколад улучшает зрение в условиях плохой видимости (к примеру, во время дождя) и способствует снижению кровяного давления.

11. Ацтеки считали, что семена какао были даром Бога мудрости, они были настолько значимы, что некоторое время использовались в качестве денег.

12. Крупнейшая и старейшая шоколадная фабрика в США — Hershey’s. Она была основана Милтоном Херши в 1894 году и производит более миллиарда килограммов шоколада ежегодно.

13. Самой ценной плиткой шоколада в мире считается Cadburry, которой уже исполнилось 100 лет. Она принадлежала капитану Роберту Скотту в его первой экспедиции к Антарктике. Шоколадка, так и не тронутая Скоттом, была продана на аукционе в Лондоне в 2001 году за 687 долларов.

14. Технически белый шоколад — не шоколад вовсе. В нем не содержится какао.

15. В 2012 году в Швейцарии было отмечено самое высокое потребление шоколада на душу населения в мире. Каждый швейцарец в среднем съедал 11,8 килограмма шоколада в год. Американцы оказались всего на 15 месте, съедая 5,45 килограмма шоколада за год.

16. Какао произрастает на нашей планете в течение миллионов лет. Это, вероятно, один из старейших природных источников пищи.

17. Кот-д’Ивуар на сегодняшний день считается ведущим мировым производителем бобов какао. Около 37% всех запасов какао приходят именно отсюда.

18. Первый шоколад, изготовленный в фабричных условиях, был произведен в Барселоне в 1780 году.

19. Шоколад был включен в рацион солдат во время Второй мировой войны. В соответствии с указаниями сверху, его вкус был модифицирован таким образом, чтобы он был «немного вкуснее вареного картофеля». Все это для того, чтобы солдаты не ели его слишком быстро.

20. Технически, главным ингредиентом шоколада являются бобы какао (cacao beans), но во всей промышленности они известны под названием «cocoa beans», от слова «cocoa» — какао.

21. Шоколад содержит фенилэтиламин — аминокислоту, которая обладает эффектом афродизиака и способна устранять синдром похмелья.

22. Американская армия совместно с Hershey’s разработала новую формулу, которая улучшала термостойкость шоколада, чтобы его было возможно брать с собой во время операции «Буря в пустыне». Шоколадные батончики, изготовленные по этой технологии, оставались твердыми даже при температуре в 60 градусов Цельсия.

23. Один кусочек шоколада предоставит вам достаточно энергии, чтобы пройти 45 метров.

24. В Бельгии производством шоколада занимаются 17 000 человек.

25. Первая шоколадная плитка, предназначенная для широкого потребления, была изготовлена на шоколадной фабрике Фрая, расположенной в Бристоле в 1847 году.