Китайцы наелись жгучего перца ради победы на конкурсе

В китайской провинции Хунань прошел безумный конкурс на поедание острых перцев чили. Фотографии с мероприятия публикует издание China Daily в своем Twitter.

Согласно правилам, участники должны были съесть максимальное число перцев за минуту.

Острыми оказались не только перцы — эмоции и ощущения, запечатленные на фото, взбудоражили пользователей Сети.

«Держу пари, они плакали и после конкурса», — написал один из пользователей.

Ранее американские специалисты обнаружили взаимосвязь между употреблением острой пищи и похудением. При потреблении блюд с имбирем и острым перцем у участников исследования пропала тяга к калорийной пище.