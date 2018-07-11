Ещё
Китайцы наелись жгучего перца ради победы на конкурсе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцы наелись жгучего перца ради победы на конкурсе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В китайской провинции Хунань прошел безумный конкурс на поедание острых перцев чили. Фотографии с мероприятия публикует издание China Daily в своем Twitter.
Согласно правилам, участники должны были съесть максимальное число перцев за минуту.
Острыми оказались не только перцы — эмоции и ощущения, запечатленные на фото, взбудоражили пользователей Сети.
«Держу пари, они плакали и после конкурса», — написал один из пользователей.
Ранее американские специалисты обнаружили взаимосвязь между употреблением острой пищи и похудением. При потреблении блюд с имбирем и острым перцем у участников исследования пропала тяга к калорийной пище.
360tv.ru: последние новости
Почти 25 тонн опасных овощей и фруктов из КНР не пустили в Приморье Эндокринолог раскрыла секрет гормонального баланса Россия резко увеличила закупку пальмового масла
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть20
Шведская модель поразила бесконечными ногами72
Врачи назвали основные привычки долгожителей27
Кто узнает звезд без макияжа2
Что нужно знать о типах ягодиц28
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение