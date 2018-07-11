11 июня — Всемирный День шоколада и День народной революции в Монголии

11 июля — Всемирный День шоколада.

Наступает особый день, когда шоколад становится центром всеобщего внимания и его можно есть столько, сколько захочешь. Самый любимый праздник сладкоежек — День шоколада, который во всем мире отмечают 11 июля. Праздник, посвященный шоколаду, довольно молодой. В 1995 году жители Франции придумали и сделали достоянием всего мира этот праздник. Его стали отмечать 11 июля, считается, что именно в этот день конкистадоры доставили его в Европу в середине 16 столетия. В те времена он ценился дороже золота, был известен только как напиток, поддерживающий молодость. Уже через год к французам присоединились и любители шоколада из Европы и Америки.

Первые десерты из шоколада появились несколько тысячелетий назад и подавались в виде напитков. Такое угощение получило название «пища богов» и было придумано индейцами майя. Готовят «божественный напиток» из бобов тропического дерева какао. Ботаническое название — Theobroma cacao, что переводится с греческого как бог (theos) и пища (broma). Так что не только индейцы древних племен майя величали шоколад «божественной пищей».

Плантации какао-деревьев появились еще в VI веке. Индейцы майя, проживающие на территориях современной Мексики, считали растение священным, а напиток, приготовленный из его бобов лечебным. Они не просто почитали какао, но и молились его богу, веря в укрепляющую и чудодейственную силу. Позже верования майи переняли ацтеки, завоевавшие эти земли. Для их предводителя Монтесумы напиток стал настолько любимым, что он мог за день выпить до полусотни чашек.

Первым европейцем, отвековавшим необычное лакомство, стал Колумб, которого угостили шоколадом индейцы в 1502 году в знак гостеприимства. Но горечь напитка не понравилась ему, так что в Европу Колумб какао не повез. Оценил шоколад по достоинству Кортес, который высадился на берегах Мексики в 1519 году. Для смягчения горечи белые гости стали добавлять в напиток тростниковый сахар.

Доставив бобы в Европу, испанцы придумали новые рецепты шоколада с добавлением корицы, сахара, мускатного ореха. Напиток получил новое название «Черное золото». Такое название было связано не только с вкусовыми качествами. Цена на чашечку шоколадного напитка действительно была по весу золота. Отведать его могли только знатные особы, которые для этого целенаправленно посещали Испанию, так как рецептура долго хранилась в секрете. Но испанцы не смогли уберечь рецепт и благодаря контрабандистам он попадает к концу 16 века в Италию, а оттуда и в другие европейские страны.

Немалую роль в распространенности шоколада сыграла Анна Австрийская, которая, прибыв во Францию в качестве супруги Людовика XIII, привезла с собой и несколько ящиков какао-бобов. Ее личный шоколатье варил изумительный напиток, который смог оценить не только король Франции, но и придворные. Популярность напитка быстро достигла невероятных высот, опередив любовь французов к чаю и кофе. Именно во Франции стали открываться специализированные шоколадные кафе, которых к середине XVIII века стало больше 500. Но напиток еще долго оставался прерогативой богатых и знатных.

Шоколад считался не просто вкусным лакомством, но и целебным. Шоколатье придумывали свои уникальные рецепты, а для Людовика XVI мастер шоколада готовил напиток с добавлением целебных трав, лепестков цветов, эфирных масел.

Первыми придумали добавлять в шоколад молоко англичане в XVIII веке. Это был настоящий революционный прорыв среди кондитеров. А вот в Бельгии варить шоколад стали фармацевты в качестве целебного зелья. До середины XIX века шоколадный десерт готовился только в жидком виде. Англичане после изобретения способа добывать из бобов масло представили миру первую плитку шоколада.

Отечественным первооткрывателем считается купец Абрикосов, который смог создать промышленное производство шоколада в царской России. На его фабрике выпускался шоколад с разными наполнителями, чудесные конфеты в ярких обертках и коллекционные наборы. Ему принадлежит идея шоколадных Дедов Морозов и зайцев, а также рецептура «Утиных носиков» и «Гусиных лапок», «Раковых шеек».

В СССР массово шоколад появился только в 1965 году, когда наладили его производство в промышленных масштабах. Народным шоколадом стала знаменитая «Аленка», которая не потеряла популярности и в наши дни. В России в честь шоколада открыты три музея, которые находятся в столицах и в городе Покров. Там же установлен памятник плитке шоколада –«Бронзовая Фея», и был в 2009 году проведен самый масштабный праздник.

В Швейцарии в честь праздника можно покататься на шоколадном поезде. Во время необычного путешествия можно узнать историю швейцарского шоколада.

Так давайте отпразднуем это прекрасный праздник, запустим шоколадный фонтан, организуем шоколадное фондю или хотя бы полакомимся плиткой любимого шоколада!

Сегодня отмечается Крапивное заговенье.

Крапивное заговенье по народному календарю отмечается 11 июля (28 июня по старому стилю). Праздник посвящен такому полезному растению, как крапива и уходит корнями в далекое прошлое, когда на Руси процветало язычество, а народ поклонялся растениям, животным и природным явлениям. Жители верили, что Крапивное заговенье — последний день в году, когда крапива полна целебных свойств, уже со следующего дня она приносила значительно меньше пользы. Традиционно в данный день хозяйки готовили щи из крапивных листьев. Её также использовали как начинку в пироги, листья добавляли в салаты и горячие блюда. И не случайно, ведь крапива содержит в себе множество полезных витаминов и минералов. Ещё из крапивы ткали полотно. Материал получался грубым, из него готовили мешки, парусину, накидки, одеяла и рабочую одежду. Из самых жестких волокон изготавливали канаты и веревки, остатки использовали в утеплении жилья, как паклю. Кроме того крапива используется при боли в спирее, суставах, считается, что крапива разгоняет кровь по организму и снимает воспаление.

Ну и конечно в воспитательных целях на Руси она тоже широко использовалась, озорники после крапивных процедур надолго запоминали «что такое хорошо, а что такое плохо»!

Желаем вам в жизни поменьше крапивной жгучести, да побольше крапивной пользы!

11 июля — День народной революции в Монголии.

Монгольский народ 11 июля отметит очередную годовщину народной революции в Монголии и национальный праздник Наадам. Праздничные торжества на центральном стадионе монгольской столицы по традиции откроет президент Монголии, который обратится с приветствием к монгольскому народу. Затем на спортивной арене начнется большое театрализованное представление, в котором будет представлена вся история становления и развития Монгольской империи со времен Чингисхана до наших дней. Пройдут выступления фольклорных коллективов страны. Но главным событием праздника, который монголы с нетерпением ожидают целый год, станет «Наадам» — наиболее почитаемый среди жителей страны и, пожалуй, один из самых древних, не подверженных влиянию времени, народных праздников на Земле.

"Наадам" — три игры мужей — национальный спортивный праздник монголов, своими корнями уходит вглубь веков. Первое упоминание о нем относится к Ш веку до нашей эры. С тех далеких времен традиции празднества не претерпели значительных изменений и его можно сравнить с древними олимпийскими состязаниями.

В программу праздника входят три вида соревнований: национальная борьба, стрельба из лука и конные скачки. Победитель «Наадама» становится национальным героем. За каждую победу в этих соревнованиях борец получает звание «исполин», "сокол", «слон». За десять побед подряд атлету присваивается звание «лев».

Ну и конечно, какой же праздник без угощения. А на монгольском празднике и угщения монгольские, традиционные. Монгольская кухня отражает специфику жизни этого кочевого народа. Для приготовления мясных блюд используются наиболее распространённые виды мяса: баранина, козлятина, говядина, иногда используется мясо тарбагана и другой дичи. При приготовлении мясо могут не доваривать для сохранения витаминов. Для молочных пр одуктов используется кобылье, коровье, ячье и верблюжье молоко. Сырое молоко в пищу не употребляется, а подвергается сквашиванию или сбраживанию. Исключение составляют случаи приготовления сутэй цая, когда сырое молоко добавляется в кипящую воду и доводится до кипения. Также используется пшеничная мука и рисовая крупа, овощи.

Основные блюда монгольской кухни, которые можно встретить как на главном прзднике страны, так и в юртах простых монголов:

кумыс — кисломолочный напиток.

арул — сушеный творог.

архи — молочный самогон.

сутэй цай— чай с молоком.

бодог — козье мясо, запеченное в желудке животного, либо мясо сурка, запеченное в собственной шкуре.

бузы — варёные на пару манты.

тарак — простокваша.

урум— сливки, вытопленные в сковороде.

хорхог — мясо, тушёное в закрытом металлическом котле.

хар шул — бульон, получившийся в результате варки бараньего мяса и субпродуктов, которые придают бульону тёмный («чёрный») цвет, с мелко нарезанным отварным мясом и луком.

цуйван — лапша, приготовленная на пару и затем обжаренная с мясом и овощами [5].

хоторгойн шухан — кровяная колбаса, а также варёная колбаса, начинённая нарезанными полосками мяса или мясных субпродуктов.

Хочется поздравить монгольский народ с праздником и пожелать всем нам, чтобы мы вспоминали про монголов не в связи с Золотой ордой и монгольским игом, а в связи с вкусной и специфической монгольской кухней!

Сегодня День черничного маффина в США.

На повестке дня маленький, но очень вкусный кексик, который заслужил собственный праздник, — Национальный день черничного маффина, который отмечается 11 июля. Кстати, маффин с черникой является официальным маффином штата Миннесота. Есть ли у других штатов официальные маффины — мне не известно. Черничный же хорош — мякиш у него нежный, сочный, с аппетитными вкраплениями ягод черники. Обычно несколько ягод используют на украшение верхушки маффина.

Ингредиенты:

Черника свежая или замороженная — 100 г.

Ванильный экстракт — 1ч.л.

Мука — 300 г.

Размягчённое сливочное масло — полпачки

Разрыхлитель — 2 ч.л.

Сахар — 200 г.

Сметана обезжиренная — 300 г.

Яйцо — 1 шт.

Разогреть духовку до 180 °С. Подготовить формы для маффинов: смазать их сливочным маслом или вложить в них бумажные капсулы для выпечки. Просеять вместе в большую миску муку и разрыхлитель. Соединить в другой миске яйцо и сахар и взбивать миксером на высокой скорости около 3 минут, пока смесь не станет светлой и воздушной. Добавить размягченное сливочное масло, ванильный экстракт и сметану и перемешать до однородности. Всыпать чернику в муку и аккуратно встряхнуть, чтобы мука равномерно распределилась по ягодам. Сохранить немного ягод для украшения маффинов. Постепенно ввести жидкие ингредиенты в мучную смесь и аккуратно перемешать, стараясь не повредить ягоды. Выложить тесто в подготовленные формы для маффинов, заполняя их на две трети объема и украсить оставшимися ягодами. Выпекать в разогретой духовке 30–35 минут до готовности. Остудить маффины около 15 минут в формах, затем подавать на стол.

И с чаем их, с чаем!