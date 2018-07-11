Почему не стоит выбрасывать картофельный отвар?

Многие хозяйки никогда не выливают воду, оставшуюся после варки картофеля. Дело тут вовсе не в витаминах и микроэлементах, в большом количестве содержащихся в картофельном отваре (хотя и в них, пожалуй, тоже), а в кулинарных свойствах этого продукта. Объясняем, как с пользой применять картофельный отвар на кухне.

Состав картофельного отвара не сильно отличается от состава самих клубней: он содержит много крахмала и минеральных солей, благодаря чему обладает достаточно высокой пищевой ценностью — он содержит витамины А, В и С, а также калий, железо и кальций.

Неудивительно. что такой насыщенный полезными веществами продукт в первую очередь используют как простое народное лекарство от целого ряда болезней — простуды, гастрита, артрита, гипертонии.

Важно учитывать, что химический состав отвара и его польза для организма напрямую зависят от качества используемых клубней: свежая и сочная картошка будет максимально полезна в отличие от корнеплодов, переживших зиму.

Помните, что картофельный отвар важно использовать в течение суток. В холодильнике продукт хранится пару дней и быстро теряет свои целебные свойства.

Картофельный отвар применяют и наружно, для ухода за лицом и телом. Это отличное питательное и смягчающее средство для кожи. Кроме того, вода из-под картофеля обладает заживляющими свойствами: это значит, что царапины и покраснения станут заживать значительно быстрее. Чтобы кожа была чистой и нежной, делайте картофельные ванночки из остывшего картофельного отвара 2-3 раза в неделю.

А если вас беспокоят синяки и мешки под глазами, по утрам вы можете умываться картофельным отваром, в который не была добавлена соль. Это эффективное противоотечное, противовоспалительное и отбеливающее средство.

В картофельном отваре содержится много крахмала, природного загустителя. Его можно добавлять в острые соусы на основе овощей, чтобы сделать их текстуру гуще, а также мясные соусы, подходящие к любому гарниру.

Можно использовать картофель по максимуму и сделать для него нежный сметанный соус на основе картофельного отвара! Смотрите, как просто:

1. Обжарьте муку в сливочном масле. Затем добавьте укроп и перемешайте, продолжая обжаривать.

2. Добавьте картофельный отвар и, доведя до кипения, варите на слабом огне около 10-ти мин.

3. Сняв соус с огня, добавьте в него яйцо, взбитое со сметаной и лимонным соком, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты.

Картофельный отвар отлично подойдет всем, кто решил сварить густой суп или сытный, крепкий бульон. Крахмал, содержащийся в составе воды, оставшейся после варки картофеля, снова «срабатывает» как натуральный и эффективный загуститель.

Для этого достаточно просто добавить в свои блюда немного готового отвара (на 2-3-литровую кастрюлю берите около 1 стакана) и поварите суп с добавлением картофельной воды несколько минут на сильном огне.

Молоко в определенного типа рецептах (например, теста для пиццы, оладий, блинов и печенья) можно заменить картофельным отваром. Кроме того, именно кипящий картофельный отвар спасет ваше пюре, если под рукой вдруг не оказалось молока: готовое блюдо станет еще воздушнее.

Наконец, с картофельной водой вы можете приготовить домашнюю выпечку, а именно — пышный и нежный картофельный хлеб с приятным ароматом и воздушной текстурой. Вот, как это сделать:

1. В картофельном отваре разведите дрожжи.

2. Добавьте к отвару муку, пюре, растительное масло и соль.

3. Замесив тесто, поставьте его на час в теплое место подниматься.

4. Поставьте духовку разогреваться на 200 градусов и подготовьте форму для запекания, смазав ее маслом.

5. Выпекайте хлеб до появления золотистой корочки, время от времени проверяя готовность шпажкой (она должна оставаться сухой при погружении в хлеб).