Как приготовить рыбу: 4 неожиданных рецепта

463 calories

Оладьи из лосося с чипсами из батата

Эти имбирные рыбные оладьи могут стать отличным поздним завтраком. Оладьи из лосося с чипсами из батата СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 463 ккал

Ингредиенты

Лосось (филе) 2 шт. Батат 1 шт. Лук (репчатый) ½ шт. Лайм 1 шт. Масло (оливковое) 4 ч. л. Имбирь (тёртый) 1 ч. л.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Вымойте батат и нарежьте на кружочки.

Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите нарезанный батат и запекайте чипсы в течение 20—25 минут.

Измельчите лосося, натрите имбирь и цедру лайма. Смешайте всё в одной посуде и приправьте по вкусу.

Мелко нарежьте репчатый лук.

В антипригарной сковороде нагрейте чайную ложку масла и пару минут обжаривайте на нём лук.

Добавьте лук к лососевой смеси, перемешайте и сформируйте оладьи.

Удалите салфеткой лишнее масло со сковороды и обжаривайте оладьи по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Накройте сковороду крышкой и оставьте на несколько минут.

Готовые оладьи сбрызните соком лайма. Подавайте с чипсами из батата и домашним майонезом.

412 calories

Кокосовое карри c филе хека

Сытное экзотическое блюдо в азиатском стиле. Кокосовое карри c филе хека СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 412 ккал

Ингредиенты

Рыба (хек филе) 4 шт. Кокосовое молоко 400 мл Креветки 200 г Рис (готовый) 1 чашка Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 3 зубчика Лайм 1 шт. Перец (чили) 1 шт. Кориандр (свежий) пучок Лемонграсс 2 шт. Имбирь ¼ шт. Масло (растительное) 1 ст. л. Сахар (тростниковый) 1 ст. л. Карри (порошок) 1 ст. л. Паста (креветочная) 1 ч. л.

Измельчите лук, чеснок и кориандр. Натрите имбирь. Разрежьте лайм на половинки.

Нагрейте масло в широкой сковороде с толстым дном. Добавьте лук и тушите около 5 минут.

Увеличьте огонь, добавьте в сковороду имбирь, чеснок, креветочную пасту, чили и лемонграсс. Перемешайте и готовьте 2 минуты.

Добавьте порошок карри и сахар. Перемешайте. Когда сахар растает и содержимое сковороды начнёт густеть, добавьте кориандр, кокосовое молоко и 2 ст. л. воды. Доведите до кипения.

Добавьте рыбу и креветки, сбрызните их соком половины лайма. Накройте сковороду крышкой и тушите 5 минут — до готовности рыбы.

Украсьте блюдо листьями кориандра и подавайте с рисом.

196 calories

Запечённый окунь с лимоном

Для аромата можете добавить в блюдо побольше разных трав. Запечённый окунь с лимоном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 196 ккал

Ингредиенты

Рыба (окунь филе) 4 шт. Масло (оливковое) 3 ст. л. Лимон (цедра) 1 шт. Лимон (сок) 2 ст. л. Каперсы 2 ст. л. Петрушка (нарезанная) 2 ст. л. Горчица (дижонская) 2 ч. л. Соль по вкусу

Разогрейте духовку до 220 градусов.

Приготовьте соус: смешайте масло, цедру и сок лимона. Добавьте каперсы, горчицу, 1 ст. л. воды и приправьте по вкусу.

Застелите противень пергаментом и выложите на него филе. Смажьте рыбу маслом при помощи кисточки и немного посолите. Запекайте в течение 7—10 минут.

Разложите филе по тарелкам, полейте приготовленным соусом и украсьте листьями петрушки или шпината. Подавайте с запечённым картофелем.

411 calories

Тушёная рыба по-средиземноморски с чесночными тостами

Нежное филе палтуса с мидиями и креветками, тушёное в томатном соусе. Тушёная рыба по-средиземноморски с чесночными тостами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 411 ккал

Ингредиенты

Рыба (палтус филе) 1 кг Помидоры 1 кг Мидии 500 г Креветки (крупные) 400 г Бульон (рыбный) 350 мл Вино (белое) 200 мл Хлеб (чиабатта) 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 4 зубчика Перец (чили) 1 шт. Апельсин (цедра) ½ шт. Петрушка (листья) горсть Масло (оливковое) 5 ст. л. Томатная паста 2 ст. л.

Разрежьте зубчики чеснока на половинки, измельчите чили и нарубите петрушку.

Нарежьте чиабатту ломтиками толщиной в сантиметр. Смажьте хлеб оливковым маслом и поджарьте на сковороде до золотистого цвета. Горячие тосты натрите чесноком и отложите.

Нагрейте масло в широкой глубокой кастрюле. Добавьте нарезанный лук и тушите на медленном огне в течение 5 минут.

Добавьте чеснок и чили. Готовьте ещё пару минут.

Нарежьте помидоры на дольки и добавьте вместе с томатной пастой в кастрюлю. Увеличьте огонь и готовьте блюдо 10—15 минут, постоянно помешивая. Помидоры должны размякнуть.

Добавьте вино и готовьте ещё 10 минут, пока большая часть жидкости не выкипит.

Влейте в кастрюлю рыбный бульон, добавьте апельсиновую цедру и доведите до кипения.

Добавьте кусочки палтуса и готовьте блюдо 5 минут.

Добавьте к содержимому кастрюли мидии и креветки, тушите ещё 5 минут, пока рыба не будет полностью готова, а моллюски не откроются.

Посыпьте блюдо петрушкой и подавайте с чесночными тостами.

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