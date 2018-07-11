Средиземноморская диета полезна при остеопорозе

Средиземноморская диета может уменьшить потерю костной массы у людей с остеопорозом, согласно результатам исследования Университета Восточной Англии.

Как выяснили ученые во главе с Сьюзен Фэйрвезер-Тейт, рацион, богатый фруктами, овощами, орехами, злаками, оливковым маслом и рыбой, может снизить потерю костной массы всего за 12 месяцев. К таким выводам эксперты пришли в ходе эксперимента с участием более 1000 человек в возрасте от 65 до 79 лет. Половина участников следовала средиземноморской диете, а другая часть была контрольной группой. Плотность кости измеряли в начале и через 12 месяцев после начала исследования. Диета не имела заметного влияния на людей с нормальной плотностью костей, но повлияла на лиц с остеопорозом.

Люди в контрольной группе показали обычное снижение плотности костной ткани, а те, кто придерживался средиземноморской диеты, демонстрировали увеличение плотности костей в одной части тела — шейке бедренной кости. «Это особенно чувствительная область для остеопороза, поскольку изменения в шейке бедренной кости часто является причиной перелома, что характерно для пожилых людей с остеопорозом», поясняют авторы.

В изучении принимали участие люди из Италии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Польши. Те, кто придерживался средиземноморской диеты, увеличивали потребление фруктов, овощей, орехов, неочищенных злаков, оливкового масла и рыбы, потребляли небольшое количество молочных продуктов и мяса и имели умеренное потребление алкоголя. Они также получили небольшие добавки витамина D, чтобы компенсировать различные уровни солнечного света между участвующими странами.

Теперь исследователи хотят провести более продолжительное исследование у пациентов с остеопорозом, чтобы подтвердить результаты в большей группе и посмотреть, можно ли увидеть воздействие в других частях тела. Если это состояние можно было бы смягчить с помощью питания, это было бы дополнением к текущим методам лечения остеопороза. «Средиземноморская диета уже доказала, что имеет преимущества для здоровья, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, Альцгеймера и рака», — сказал профессор Фэйрвезер-Таит. «Таким образом, она будет полезна, независимо от того, есть ли остеопороз или его нет».