Средиземноморская диета замедляет развитие остеопороза

Следование средиземноморской диете может уменьшить эффект потери минеральной плотности костей при остеопорозе.

Учёные из Университета Восточной Англии выяснили, что употребление диеты в средиземноморском стиле может уменьшить процесс потери минеральной плотности костей у пациентов, которые страдают от остеопороза. Активное употребление фруктов, овощей, орехов, нерафинированных злаков, оливкового масла и рыбы сказывается на снижении потери костной плотности уже через 12 месяцев.

Это первое долгосрочное общеевропейское клиническое исследование, которое изучало воздействие средиземноморской диеты на здоровье костей у пожилых людей. В нём приняли участие свыше 1 000 человек в возрасте от 65 до 79 лет. Их разделили на две группы, где в первой пациенты следовали средиземноморской диете, а во второй питались как обычно.

Минеральная плотность костей оценивалась на момент начала исследования и через 12 месяцев. При этом обе диеты не влияли на здоровье людей, имевших нормальную минеральную плотность костей, но среди жертв остеопороза наибольший эффект давала именно средиземноморская диета.

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