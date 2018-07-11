Как уберечь ребенка от глистов

У моего ребёнка недавно обнаружили глистов. Как смог заразиться мой трёхлетний малыш, ума не приложу. Кошек у нас нет, в детском саду всё в порядке, никто не болеет.

И. Панова, Сурское

Отвечает заведующая Центром здоровья для детей Областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева Анастасия Савинова:

— С наступлением тепла и сезона ягод и фруктов возрастает риск заразиться гельминтами, или по-другому паразитическими червями, глистами. Самый распространённый путь заражения — пищевой — связан в основном с несоблюдением правил личной гигиены или нарушением технологии приготовления мясных и рыбных блюд. Путь проникновения паразитов к организму — через руки, загрязнённые землёй, немытые овощи и фрукты, ягоды. Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо тщательно мыть руки, мыть ягоды, овощи и фрукты, несмотря на кажущуюся их чистоту. Помимо этого, рыбные и мясные полуфабрикаты (фарш), цельное мясо или рыбу необходимо покупать только у проверенных продавцов. При покупке обязательно обращайте внимание на то, прошли ли продукты ветеринарный контроль. Перед покупкой внимательно осматривайте мясо, печень на возможное наличие глистов. Подвергайте продукты тщательной кулинарной обработке. Мойте все кухонные принадлежности (доски, ножи, столы). Защищайте продукты от мух, на лапках которых могут переноситься яйца глистов — источников глистной инвазии.

Ещё один путь заражения — водный. Заражение происходит при заглатывании или питье воды, в которых есть личинки или яйца глистов. Запрещается пить сырую воду из речек, озёр, прудов. Чтобы избежать опасного соседства в организме и не стать звеном жизненного цикла червя, необходимо: иметь при себе запас чистой питьевой воды; прокипятить воду, взятую из речки или пруда; приобрести специальный походный фильтр для очистки воды.