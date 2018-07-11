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Как сохранить огурцы свежими?
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Как сохранить огурцы свежими? 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Многим хозяйкам хочется надолго сохранить выращенные овощи, причём так, чтобы они остались максимально полезными для организма. Как это сделать?
Комментирует кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ОмГАУ им. Столыпина Анна Клинг:
Анна Клинг
«Огурцы — одни из самых ходовых овощей, без которых не обходится ни один урожайный сезон. Хранить их рекомендуется в холодильнике, в контейнере для овощей, сроки — от 7 дней до 3 недель.
Чтобы огурцы быстро не испортились, собирать их нужно в определённой фазе, чтобы они были спелыми, но не переросшими. Стандартные зеленцы должны быть 10-12 см.
Продукцию желательно собирать в зависимости с погодными условиями. Огурцы, снятые после дождя, хранятся хуже, так как излишняя влажность способствует развитию различных патогенов.
Так как любые овощи содержат много воды, то лучшим местом хранения является холодильник. Плоды можно завернуть в целлофан, но так, чтобы обязательно был доступ воздуха. Также огурцы хорошо хранятся в бумаге: можно обернуть плоды бумажным полотенцем или салфетками и уложить в целлофановый пакет.
Если в холодильнике нет места для огурцов, но есть подвал или погреб, то можно отнести овощи туда, главное, чтобы в помещении была температура от +2 до +5 °С и влажность воздуха не более 60%.
Необходимо помнить: чтобы выращенные своими руками овощи хранились долго, важно не переборщить с азотными удобрениями. Используйте комплексные удобрения, в состав которых входит калий и фосфор. Именно эти микроэлементы помогают в дальнейшем продуктам оставаться свежими без потери полезных веществ».
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