Рецепт дня: Булочки с изюминкой ко дню рождения Ингмара Бергмана

14 июля отмечается столетие со дня рождения мастера кинематографа Ингмара Бергмана. Рубрика «рецепт дня» уже готова праздновать!

Можно наговорить кучу умных слов о творчестве гения, а можно просто включить один из его шедевров и… нет, не получить удовольствие от того, что происходит на экране, а погрузиться с головой в тот отрезок времени и эпохи, который запечатлен на пленке. Предлагаю посмотреть или пересмотреть фильм «Фанни и Александр». Этот эпический, во многом автобиографичный кинороман, действие которого разворачивается в родном городе Бергмана Уппсале, стал, по сути, последней, итоговой работой великого мастера, удостоенной мирового признания и массы разнообразных престижных кинонаград. В саге реконструировано начало прошлого века и показана история семьи, которая, в представлении художника, не только формирует человеческие души, но и является уменьшенной моделью общества с его масштабными драмами и не менее грандиозными радостями.

«Фанни и Александр» — очень многослойное и непростое кино: заманив первыми радужными кадрами счастливого Рождества, оно постепенно затягивает и погружает зрителей в полную мельчайших, мастерски выписанных рукой гения подробностей жизнь старой Швеции. От кадра к кадру психологизм и драматизм повествования нарастают, становясь все причудливее и неправдоподобнее, создавая ощущение, что все происходящее на экране или затейливый сон, или театральная постановка, где главные роли достались девочке и мальчику. Итогом же ленты, а, как знать, может быть, и посланием режиссера становятся слова, вложенные в уста Густава Экдаля: «Надо радоваться, когда ты счастлив! Радоваться нашему маленькому мирку, вкусной еде, добрым улыбкам, фруктовым деревьям, вальсам…»

Давайте смотреть фильм, радоваться нашему маленькому мирку и конечно же еде, как и завещал нам великий художник. А готовить будем, разумеется, самое что ни на есть шведское: люсекаттер (Lussekatter) — нежнейшие, воздушные ярко-желтые национальные булочки с шафраном и изюмом. Они считаются рождественской выпечкой, пекут их в Швеции практически весь декабрь, с радостью едят сами и угощают туристов.

Что потребуется

350 мл молока

20 г свежих дрожжей

700 г муки

150 г сахара

1 ч. л. соли

1 яйцо

100 г сливочного масла

1 ч. л. молотого кардамона

0,5 г рыльцев шафрана

1 ч. л. рома или коньяка

горсть изюма

Для смазывания:

1 яйцо

2 ст. л. молока

Сделайте с вечера два простых движения: соедините в небольшой баночке шафран с ложкой сахара и рома или коньяка и залейте в другой емкости водой промытый изюм и уберите в холодильник на ночь. А масло, наоборот, выньте из холодильника и оставьте на столе. Для рецепта оно идеально в сильно подтаявшем, а не растопленном виде.

Дрожжи разведите в половине подогретого молока, добавьте столовую ложку сахара, прикройте полотенцем и дайте подняться пенной шапочке. Добавьте яйцо, подтаявшее сливочное масло, оставшееся молоко, замоченный в роме шафран, молотый кардамон, соль и просеянную муку. Замесите тесто, уберите его в теплое место на час-полтора. За это время оно увеличится в 2,5–3 раза.

Готовое тесто разделите на 15 одинаковых кусочков, каждый раскатайте в колбаску длиной примерно 30 сантиметров и сверните спиральками с обоих концов. Внутрь каждой спиральки поместите по изюминке.

Переложите булочки на смазанный маслом противень, прикройте чистым полотенцем и оставьте на расстойку еще минут на 25–30.

Легонько взбейте яйцо с двумя столовыми ложками молока, смажьте яично-молочной смесью поверхность булочек. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 20 до румяной золотистой корочки.

Хорошего просмотра и удачных булочек! Не теряйтесь, впереди много интересных фильмов и чудесных кулинарных открытий!

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