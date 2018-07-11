Мягкие и сочные оладьи из говяжьей печени 

Прекрасная альтернатива обычным котлетам — печеночные оладьи. Готовятся они практически так же, только нужно добавить немного отваренного риса. На гарнир подойдут свежие овощи или картофельное пюре. Семья будет в восторге!
Печеночные оладьи/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
800 г говяжьей печени,
120 г или 2 пакетика риса для варки,
4 луковицы,
2 яйца,
4 ст. ложки растительного масла,
черный молотый перец по вкусу,
100 г белого хлеба,
100 мл молока,
вареные овощи или картофельное пюре на гарнир.
Приготовление:
Хлеб замочить в молоке и отжать. Печень очистить от жира, протоков и сухожилий. Нарезать на кусочки. Лук очистить. Пропустить лук, хлеб и печень через мясорубку.
Рис отварить до готовности, смешать с печенью. Добавить яйца, соль и перец.
На разогретой сковородке, смазанной маслом, выпекать оладьи до румяной корочки с каждой стороны примерно по 1-2 минуте. Подавать горячими с яркими овощами.
Время приготовления: 80 минут. В одной порции 300 ккал. Белки — 20 г, жиры — 8 г, углеводы — 10 г.