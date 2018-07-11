Мягкие и сочные оладьи из говяжьей печени

Прекрасная альтернатива обычным котлетам — печеночные оладьи. Готовятся они практически так же, только нужно добавить немного отваренного риса. На гарнир подойдут свежие овощи или картофельное пюре. Семья будет в восторге!

Печеночные оладьи/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

800 г говяжьей печени,

120 г или 2 пакетика риса для варки,

4 луковицы,

2 яйца,

4 ст. ложки растительного масла,

черный молотый перец по вкусу,

100 г белого хлеба,

100 мл молока,

вареные овощи или картофельное пюре на гарнир.

Приготовление:

Хлеб замочить в молоке и отжать. Печень очистить от жира, протоков и сухожилий. Нарезать на кусочки. Лук очистить. Пропустить лук, хлеб и печень через мясорубку.

Рис отварить до готовности, смешать с печенью. Добавить яйца, соль и перец.

На разогретой сковородке, смазанной маслом, выпекать оладьи до румяной корочки с каждой стороны примерно по 1-2 минуте. Подавать горячими с яркими овощами.

Время приготовления: 80 минут. В одной порции 300 ккал. Белки — 20 г, жиры — 8 г, углеводы — 10 г.