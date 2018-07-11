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В Нижнем Новгороде состоится конкурс с дегустацией шоколада
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В Нижнем Новгороде состоится конкурс с дегустацией шоколада 

Vgoroden.ru 31 минуту назад
Фото: Vgoroden.ru
Всемирный день шоколада с размахом отметят в Нижнем Новгороде 11 июля. Центральная библиотека Сормовского района подготовила праздничную программу «Шоколадная фантазия». Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, мероприятие пройдет на Юбилейном бульваре, дом № 5.
Гостей праздника ждет выставка литературы «Все о шоколаде» и веселые викторины. Но самое интересное — это конкурс-дегустация, в котором участникам нужно будет с закрытыми глазами угадать сорт шоколада по вкусу.
Не обойдется мероприятие и без мастер-классов: гостям расскажут о самых необычных и вкусных рецептах блюд с использованием шоколада. Кроме этого, каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника — придумать и нарисовать дизайн обертки для шоколадных конфет.
Начало мероприятия в 11:00. Праздник состоится в рамках летнего проекта «Библиосреда „На бульваре“».
Напомним, 11 июля в Нижнем Новгороде будет работать площадка фестиваля болельщиков. Правда откроется она позже обычного.
Ранее мы сообщали о том, что 9 июля житель Сормовского района отметил 100-летний юбилей.
Фото: pixabay.com
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