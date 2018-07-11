В Нижнем Новгороде состоится конкурс с дегустацией шоколада

Всемирный день шоколада с размахом отметят в Нижнем Новгороде 11 июля. Центральная библиотека Сормовского района подготовила праздничную программу «Шоколадная фантазия». Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, мероприятие пройдет на Юбилейном бульваре, дом № 5.

Гостей праздника ждет выставка литературы «Все о шоколаде» и веселые викторины. Но самое интересное — это конкурс-дегустация, в котором участникам нужно будет с закрытыми глазами угадать сорт шоколада по вкусу.

Не обойдется мероприятие и без мастер-классов: гостям расскажут о самых необычных и вкусных рецептах блюд с использованием шоколада. Кроме этого, каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника — придумать и нарисовать дизайн обертки для шоколадных конфет.

Начало мероприятия в 11:00. Праздник состоится в рамках летнего проекта «Библиосреда „На бульваре“».

Напомним, 11 июля в Нижнем Новгороде будет работать площадка фестиваля болельщиков. Правда откроется она позже обычного.

Ранее мы сообщали о том, что 9 июля житель Сормовского района отметил 100-летний юбилей.

Фото: pixabay.com