Как пожарить мясо без масла

Мы привыкли, что если что-то жариться на сковороде — всегда используется масло. Однако в случае куска мяса или стейка масло может только навредить. Сегодня мы делимся секретами жарки на сковороде или в духовке без масла. Поверьте — получится безумно вкусно!

Подготовьте мясо

Замаринуйте стейк с вашими любимыми приправами или используйте комбинацию чесночного порошка, лука, сушеных трав и специй. Мариновать стейк следует в течение нескольких часов, или даже ночи, что позволит сделать кусок мяса более влажным и пригодным для жарки. Выньте стейк из холодильника по крайней мере за полчаса до начала готовки и подождите пока он не дойдет до комнатной температуры.

Вам не нужно масло

Если у вас нет масла, вы вполне можете обойтись салом, которое содержится в куске мяса, в качестве смазки для сковороды. Для этого стоит начинать обжарку куска с той стороны, на которой сосредоточено больше жира. Сало очень быстро растопится, после чего можно начинать переворачивать стейк и жарить его в обычном режиме.

Гриль и сковорода без масла

Гриль сам по себе не предусматривает применения смазки при приготовлении, но на практике оказывается так, что продукты могут намертво пристать к решетке так, что оторвать их можно только превратив в месиво. Чтобы этого не произошло, нужно следовать простой технике определения температуры гриля и обжаривания продуктов. Во-первых, нужно уметь определять оптимальную температуру гриля. Самый простой метод — подержать раскрытую ладонь на высоте 10 сантиметров от поверхности решетки. Если вы не способны продержать руку две секунды — жара достаточно. Во-вторых важно класть кусок мяса на решетку так, чтобы он не прилип к ней намертво. Для этого достаточно будет тормошить стейк щипцами в течение 20 секунд после начала обжаривания.

В случае использования обычной сковороды и плиты все еще проще. Сковорода разогревается до максимальной температуры, а мясо бросается прямо на нее. Каждую сторону необходимо жарить 2 минуты, в случае использвания куска стандартных размеров. Первая сторона жарится на максимальном огне, а на второй жар сбавляется на треть. Если требуется доводить мясо чуть дольше — можно сделать еще по одному перевороту мяса — по одной минуте. Жар при этом можно еще убавить, на 10 процентов. После жарки мясу необходимо дать отдохнуть в фольге — на это требуется 4-5 минут.

Стейк в духовке

Среди ресторанных поваров ходит слух, в который не хочется верить: якобы многие повара жарят стейк на сковороде, а потом на короткое время отправляют его в духовку, для того чтобы убить болезнетворные бактерии объемным жаром. Такой способ также не требует масла, но мы не советуем вам готовить мясо с кровью самостоятельно без наличия специальных термометров и определенного навыка.