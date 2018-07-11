Соловые приборы: ваши помощники на кухне

«В какой руке джентльмен должен держать вилку, если котлету он держит в правой?», один из главных вопросов этикета. этот вопрос тесно связан с наличием и качеством столовых и кухонных приборов у вас накухне. Итак, что там у вас в ящичках, а чего не хватает?..

В повседневной жизни мы обычно обходимся привычным столовым прибором — вилка, ложка, нож. Состав наборов столовой посуды может быть разным, но чаще всего в него входит 24 предмета: по 6 суповых ложек, вилок, ножей и маленьких ложек (чайных или кофейных). В принципе, этого вполне достаточно. Как его выбрать?

6 секретов выбора

Самый распространённый материал для изготовления столовых приборов — нержавеющая сталь. Ее еще называют «медицинской» за то, что она практически не вступает в реакцию со щелочами, кислотами и солями. Для производства чаще всего использую сталь марки 18/10, которая содержит 18% хрома и 10% никеля. Хром придает сплаву прочность и нержавеющие свойства, а никель защищает от агрессивных пищевых кислот и придает блеск. В зависимости от маркировки стали, блеск может быть сероватым или белым.

При покупке надо посмотреть на зубья вилки. Именно обработка металла между зубьями отличает изделия высокого класса. Операция эта достаточно трудоемкая, поэтому некоторые производители на ней экономят. Зубья вилки не должны быть ни тупыми, «обрубленными», ни чрезмерно острыми.

У правильных вилок и ложек изгиб делается утолщенным, они ни за что не должны деформироваться, если вдруг человек сильнее нажеёт.

Стандартная столового прибора должна быть от 1,5 до 4 мм, а глубина ложек — от 7 до 10 мм.

Лезвие ножа может быть как закаленным, так и нет. Незакаленная сталь дешевле, однако с течением времени от прикладываемого усилия она сгибается и стареет, на ней появляются пятна.

Не стоит выбирать приборы с пластиковыми или деревянными ручками — в местах соединения будет постоянно набиваться грязь, так что уход за приборами станет более трудоемким. Модный в последнее время минималистский стиль предполагает четкость и строгость линий.

Идем по приборам

Вилки, ножи и прочее для торжественных приемов традиционно делали из серебра, мельхиора или нейзильбера. С серебром все понятно — если есть. храните, чистите, передавайте по наследству. Мельхиор — это сплав меди, никеля и марганца. Сегодня его используют редко. Нейзильбер отличается от мельхиора тем, что в его составе присутствует цинк, и сплав этот более мягкий, чем мельхиор. На оборотной стороне ручек приборов из нейзильбера есть маркировка МНЦ (медь-никель-цинк). Столовые приборы из нейзильбера всегда покрываются серебром, золотом или подвергаются чернению. Уход за изделиями из мельхиора, нейзильбера и серебра схож с уходом за ювелирными изделиями. Такие приборы после каждого применения и мытья следует полоскать в растворе пищевой соды (50 г на 1 л воды). Чистить мельхиоровые и серебряные приборы нужно с применением специальных ювелирных паст, растворов и салфеток. Можно мыть столовые приборы из мельхиора и серебра в посудомоечной машине, но на щадящем температурном режиме и неагрессивными моющими средствами. Если душа вашей семьи часто просит праздника, дополнительно можно купить набор десертных приборов и набор специальных ложек с длинной ручкой для мороженого. Также вам пригодятся другие предметы сервировки: • Вилка для лимона имеет два острых зубца, используется для перекладывания лимонных ломтиков. • Вилка для сельди — вилка с двумя чуть изогнутыми зубцами для подачи рыбы. • Вилка кокотная отличается короткими и широкими зубчиками. Используется, если к столу подают горячие закуски типа жульена или грибов в сметане. • Интересный гаджет — вилка для устриц. Ее левый зубчик шире двух других, служит для отделения мякоти от раковин. Эта вилка пригодится, если на ваших домашних праздниках подают мидии, устрицы и рыбные холодные коктейли. • Более полезный и необычный аксессуар — вилка для спагетти, с пятью зубцами. Крайний левый зубец служит для захвата и придерживает спагетти. • Вилка для шпрот — пятизубчатая лопатка с широким основанием и перемычкой на концах используется для перекладки шпрот, сардин и других рыбных консервов. • Хорошая вещь — вилка для салата. Она напоминает ложку, но имеет два-три коротких зубчика. Ею удобно раскладывать салат по тарелкам. Вместо вилки можно купить щипцы. • Нож для сыра — имеет изогнутую форму и два зубца на конце. Используется для нарезки и раскладки сыра. Обязательно стоит обзавестись парой лопаток — для перекладывания тортов и пирожных, а также ряда горячих блюд, кондитерскими щипцам и щипцами для льда.