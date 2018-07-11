Что ты знаешь о шоколаде: пройди тест

Шоколад — одно из лучших «лекарств» от меланхолии и грусти, а также прекрасный способ доставить себе сладкое наслаждение. Сколько всего можно сделать из шоколада! Горячий напиток, печенье, конфеты, торт или просто плитка — вариантов уйма! Теперь эта сладость доступна практически каждому из нас.