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Что ты знаешь о шоколаде: пройди тест
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Что ты знаешь о шоколаде: пройди тест 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Шоколад — одно из лучших «лекарств» от меланхолии и грусти, а также прекрасный способ доставить себе сладкое наслаждение. Сколько всего можно сделать из шоколада! Горячий напиток, печенье, конфеты, торт или просто плитка — вариантов уйма! Теперь эта сладость доступна практически каждому из нас.
Насколько полезен шоколад? С чем его лучше сочетать при готовке? Откуда вообще пошло такое название С чем он сочетается лучше всего? Откуда произошло это название? Sputnik Беларусь собрал 5 фактов о шоколаде и предлагает пройти тест: правда это или ложь. Проверьте свои знания об этой сладости — вдруг вы долго заблуждались или не знали чего-то важного о любимом десерте?
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