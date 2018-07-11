В архангельском детском саду воспитанников кормили некачественным сыром

В одном из детских садов Архангельска выявлен некачественный сыр, которым кормили детей.

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора, их сотрудники проверили сыр «Голландский новый» с массовой долей жира 45%. В лаборатории выяснилось, что продукт не соответствует установленному качеству — в нём обнаружены растительные масла и жиры, а именно: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин.

Как результат — теперь декларации о соответствии качеству на сыр не действительны. Продукт должны прекратить продавать. Производитель сыра, как выяснилось, — тверское ООО «УНИВЕРСАЛОПТТОРГ», фактически работающее в Белгородской области.

Кстати, в июне в Коряжме уничтожили около 17 кг колбасы и сала, которые не соответствовали требованиям безопасности.