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В архангельском детском саду воспитанников кормили некачественным сыром
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В архангельском детском саду воспитанников кормили некачественным сыром 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В одном из детских садов Архангельска выявлен некачественный сыр, которым кормили детей.
Как сообщают в Управлении Россельхознадзора, их сотрудники проверили сыр «Голландский новый» с массовой долей жира 45%. В лаборатории выяснилось, что продукт не соответствует установленному качеству — в нём обнаружены растительные масла и жиры, а именно: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин.
Как результат — теперь декларации о соответствии качеству на сыр не действительны. Продукт должны прекратить продавать. Производитель сыра, как выяснилось, — тверское ООО «УНИВЕРСАЛОПТТОРГ», фактически работающее в Белгородской области.
Кстати, в июне в Коряжме уничтожили около 17 кг колбасы и сала, которые не соответствовали требованиям безопасности.
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Женский форум
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