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В Мичигане отметили День грязи
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В Мичигане отметили День грязи
Авторадио
52 минуты назад
Женский форум
Чтобы праздник точно удался, грязь тщательно готовят — перемешивают тонны глины с тысячами литров воды. Тому, кто сможет особенно хорошо перемазаться, вручают корону. В конце всех участников ждет еще одно развлечение — обливание из шлангов.
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