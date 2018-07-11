В Мичигане отметили День грязи

Чтобы праздник точно удался, грязь тщательно готовят — перемешивают тонны глины с тысячами литров воды. Тому, кто сможет особенно хорошо перемазаться, вручают корону. В конце всех участников ждет еще одно развлечение — обливание из шлангов.