Овёс нынче дорог: сколько граждане тратят на еду

Граждане России стали меньше тратить на продукты. Средний чек за один поход в магазин в июне составил всего 513 рублей — на 8 рублей меньше, чем в мае. Правда, с учётом инфляции расходы на еду снизились всего на один процент.

Но не всё так гладко: снижение трат больше характерно для регионов, показало исследование холдинга «Ромир». Так, в Москве средний чек по сравнению с маем не изменился, а в Санкт-Петербурге и вовсе вырос на 2,9 процента.

News.ru ознакомился с детищем сотрудников «Ромира», но недоумевает, чем питаются граждане, если им удаётся тратить на еду всего 513 рублей. К сожалению, в исследовании об этом не говорится ни слова. Поэтому мы решили посчитать, во сколько на самом деле обойдётся дневной рацион среднестатистическому жителю столицы, отталкиваясь от цен, установленных в пяти популярных сетевых магазинах.

Здоровый рацион

К числу самых популярных у горожан продуктовых магазинов относятся «Перекрёсток», «Магнолия», «Пятёрочка», «Магнит» «Дикси» . Конечно, существуют ещё всевозможные «Азбуки вкуса» и «ВкусВилли», но, будем честны, они не каждому по карману.

Работа оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити» на Калужском шоссе, Москва

Даже в условиях экономии граждане не должны отказываться от сбалансированного рациона из натуральных продуктов, которые удовлетворяют все нужды организма. Поэтому в своих расчётах мы не принимаем во внимание, например, вегетарианцев, не потребляющих в пищу животных, но объедающих их. Завтрак, ланч, обед, полдник и ужин — неотъемлемые составляющие нормального дневного рациона.

Предположим, на завтрак москвич съест сырники, во время ланча подкрепится парой бутербродов, в обед сметёт тарелку супа и салат, на полдник отведает фруктов, а на ужин плотно заправится мясным блюдом с гарниром (допустим, жареную курицу и макароны с сыром).

Готовьте денежки

А теперь предлагаем отправиться за покупками в магазин. Для сырников нам потребуются яйца, мука, сахар, творог, а для заправки — сметана. Для бутербродов — хлеб и колбаса. Для самого простого куриного супа — курица, соль, перец, луковица, морковь и вермишель. Салат мы приготовим из самых популярных овощей — помидоров, огурцов, сладкого перца и добавим в него укроп. Во время полдника полакомимся яблоком и бананом, а на вечер приобретём куриные ножки и та же вермишель с обычным сыром.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Начнём, пожалуй, с самого дорогого магазина в нашей подборке — «Перекрёстка». Возьмём в каждой категории продукты с наименьшей массой и ценой. Здесь на дневной рацион вы оставите около 1100 рублей или чуть больше. А если вы предпочитаете пить что-то кроме простой воды или хотите сладкого, то чек, увы, вырастет минимум рублей на 200.

В «Магнолии» вы сможете уложиться в 900-1000, а в остальных трёх магазинах в нашей подборке благодаря акциям и скидкам можно сэкономить и потратить всего около 800 рублей. Как видите, о чеке в 513 рублей речи не идёт. К счастью, некоторые приготовленные блюда можно растянуть дня на три (сырники, обед и ужин).

План Б Можно увлечься математикой и высчитать, что за неделю, живя в Москве, вы потратите на продукты от тысячи девятисот до двух тысяч семисот рублей. Соответственно, за месяц — от девяти до 12 тысяч рублей. Опять-таки чек в 513 рублей не соответствует действительности.

АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

Работа оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити» на Калужском шоссе, Москва

Но не унывайте: никто не отменяет план Б. К нему можно отнести рацион, состоящий из хлеба и воды, а также всевозможную продукцию быстрого приготовления. Один классический «Доширак» стоит всего 40 рублей! А супы «Ролтон» и аналоги и того меньше. Правда, потом вам придётся потратить кругленькую сумму на лекарства от гастритов и язв желудка. Но здравоохранение — это, как говорится, уже совсем другая история.