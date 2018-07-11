Как извлечь из спелых ягод и фруктов максимум пользы без последствий

Польза без вреда

О витаминах в свежих ягодах и фруктах можно говорить вечно. Малина и клубника очень полезны для людей, страдающих анемией из-за нехватки гемоглобина в крови. Абрикосы и персики содержат большое количество калия — они нужны людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Арбузы, дыни и помидоры — это продукты, которые очищают организм от солей, полезны для людей с почечной патологией.

"Малина помимо гемоглобина содержит очень много пищевых волокон, которые благотворно влияют на работу кишечника и являются абсорбентом, то есть выводят из организма холестерин, тяжелые металлы и другие вредные вещества", — говорит врач-диетолог Самарской областной клинической больницы им. Середавина Клавдия Бондаренко. При этом, по ее словам, фрукты и ягоды — отличная альтернатива сладостям. Фруктоза, содержащаяся в них, усваивается в три раза медленнее, чем глюкоза, а значит, на фигуру не повлияет.

Для нормального функционирования организма научно-исследовательский институт питания разработал рацион, блюда которого содержат определенное количество пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. По нему в среднем человек должен съедать 500-600 граммов овощей в день, фруктов и ягод — примерно по 200 граммов. Но даже если чуть-чуть увеличить дозу, ничего страшного не произойдет, особенно если речь идет об арбузах и дынях. Их мы привыкли уминать за обе щеки. Какие последствия?

И все же перебарщивать не стоит. Иногда чрезмерное поедание ягод приводит к нежелательному результату. «Любой организм реагирует на потребление фруктов и ягод по-разному, во многом реакция зависит и от самого фрукта, — предупреждает Клавдия Бондаренко. — К примеру, чрезмерное поедание черешни может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ягоды красного цвета в большом количестве порой приводят к аллергии. В особенности стоит быть настороже людям, которые страдают поллинозом, бронхиальной астмой и т. д.». По мнению врача-диетолога, аллергия может проявиться покраснением слизистых и кожных покровов, чиханием, затрудненным дыханием и даже кровотечением.

Лучшие витамины — овощи и фрукты, попавшие на стол прямиком с грядки. Правда, многие считают, что урожай, собранный на личном участке, вовсе не обязательно мыть. Врачи же утверждают, что даже вне зависимости от экологичности места, где были собраны или куплены ягоды и фрукты, они должны тщательно промываться. Большинство отравлений случается именно из-за пренебрежения элементарными нормами гигиены.

"Ягоды и фрукты могут вызвать отравление вследствие попадания на их поверхность возбудителей инфекционных заболеваний, — рассказывает врач-эпидемиолог городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Александр Светличкин. — Кроме того, причинами отравлений может быть избыточное количество нитратов, гормонов роста, пестицидов, дифенила. Основные признаки — это тошнота, рвота, понос, повышение температуры, боли в животе, бледность и/или желтушность кожи, тахикардия (учащенное сердцебиение), головокружение, затрудненное дыхание. При отравлении необходимо срочно вызывать врача. Первая помощь при отравлениях — это промывание желудка и активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела)".

При покупке будьте внимательны

Если за сезонными витаминами вы бежите на рынок или в магазин, то стоит помнить несколько простых вещей. «Плодоовощную продукцию следует покупать в специально оборудованных местах, — рассказали „Волга Ньюс“ в самарском Роспотребнадзоре . — Места сезонной торговли фруктами, овощами и бахчевыми культурами утверждаются органами местного самоуправления. По санитарным правилам продажа плодоовощной продукции с земли, тем более вдоль автомобильных трасс, запрещена. Для временного хранения и торговли должны быть оборудованы специальные настилы, подтоварники, стеллажи». При необходимости можно потребовать от продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции, уточняют в Роспотребнадзоре.

Не покупайте овощи, ягоды и фрукты с признаками загнивания и порчи, арбузы и дыни — частями «на разрез». Продавец обязан при отпуске покупателю товара собственноручно отсортировывать брак. Обращайте внимание на внешний вид, запах и консистенцию продуктов. Также ответственный продавец должен соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), а также бейдж или другой фирменный знак с адресом организации и ФИО продавца.

Александр Светличкин, врач-эпидемиолог городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова:

— Самой действенной профилактикой отравлений является обязательное тщательное мытье абсолютно всех фруктов и ягод. Необходимо также избегать употребления плодов с признаками порчи и никогда не забывать про личную гигиену. Безусловно, имеет значение место, где вы покупаете фрукты и ягоды.