Классная красная. Как правильно вырастить смородину

фото pixabay.comКлассная красная. Как правильно вырастить смородинуНа календаре макушка лета, а это значит, что за ароматной клубникой на подходе смородина. Белая, красная, чёрная — у каждой свои поклонники. Компоты, морсы, желе, варенья, конфитюры, ликёры и наливки — сотни рецептов говорят о невероятной популярности этой ягоды, не только вкусной, но и содержащей множество витаминов.

Ну, просто Отличница

Смородина — идеальная культура для сада. Урожайна, красива — вспомните эти красные длинные кисти из крупных ягод. Полупрозрачные на солнце, они идеально сочетают в себе кислинку и сахаристость. А сами кусты — густые и массивные — украсят любой сад.

Кстати, специалисты советуют высаживать несколько сортов смородины на расстоянии около двух метров друг от друга. Это позволит им лучше опыляться и повысит урожайность. Одиночные кусты плодоносят мелкими ягодами в небольшом количестве.

Некоторые сорта в высоту достигают двух, а то и более метров, что позволяет использовать их как полноценный декоративный кустарник даже для живых изгородей. Речь идёт о красной смородине Рондом, Замок Хаутона, а также Большой и Версальской белой и Голландской розовой. Встречаются и чёрные гиганты — Татьянин день, Отличница, Тритон.

Витаминный коктейль

Кстати, белая смородина от красной отличается в основном цветом. И в той, и в другой в высокой концентрации присутствуют бета-каротин, витамины А и Е, тиамин, рибофлавин, пиридоксин и фолиевая кислота. Чёрная смородина, может, менее эффектна на вид, но более вкусна и полезна. В ней больше, чем в красной и белой, витамина С, поэтому её часто употребляют для профилактики простудных заболеваний. А ещё как тонизирующее, сосудорасширяющее, улучшающее обменные процессы, противовоспалительное средство.

Полезны не только ягоды, но и листья — заваренные в виде чая, они обладают общеукрепляющем действием. Кстати, при сушке листья своих полезных качеств не теряют.

В укрытие!

Причин любить смородину у садоводов немало. Она легко размножается черенками. Нарезанные летом веточки укореняются быстро, практически с 90-процентной результативностью. Укореняют их под колпаком во влажном питательном субстрате.

Выращивание этой культуры даже в регионах с суровыми зимами достаточно простое. Но перед зимовкой кусты лучше всё же укрыть. Ягода мирится с любым рассеянным освещением, хотя наиболее красиво цветёт и плодоносит на солнечных участках. Но вот многодневную изнуряющую жару переносит плохо. Поэтому летом очень важно соблюдение режима полива. Если зима была малоснежная, поливать желательно раз в пять суток. Снега было много — тогда можно реже.

И, конечно, не забывайте подкормить свою красавицу. Особенно это важно, когда ягоды наливаются соком. Удобрять лучше коровяком 1: 8 с добавлением 50-60 г суперфосфата и 100-150 г золы (или 30 г калийной соли).

Оружие против пилильщика

Борьбу с вредителями в это время ведём исключительно растительными препаратами. Против пилильщика кусты опрыскивают настоем горчицы или древесной золы. Для приготовления первого 100 г сухого порошка заливаем 10 л воды, настаиваем двое суток. Перед опрыскиванием процеживаем, разбавляем в соотношении 1:1 и на каждые 10 л получившегося раствора добавляем 40 г хозяйственного мыла. Можно 3 кг древесной золы залить 10 л горячей воды, выдержать двое суток и опрыскивать.

Против сосущих вредителей (тли, клещей, медяницы) кустарники опрыскивают чесночным раствором. Измельчают 0,3 кг чеснока (неочищенного), заливают 2 л воды и настаивают 48 часов. Раствор процеживают, отжимая чесночную массу, разбавляют в соотношении 1:4. В полученном объёме растворяют 3 ст. л. натёртого хозяйственного мыла. Перед опрыскиванием одну часть готового настоя разбавляют четырьмя частями воды.