Приятный кофейный вкус напитка из цикория нравится многим, а на упаковке этого продукта указываются разнообразные полезные свойства. Но можно ли пить цикорий всем? Российский диетолог Кирилл Бондарь прокомментировал в прессе утверждения об исключительной полезности цикория. По словам специалиста, на этот продукт вполне возможна отрицательная реакция организма, и в таком случае употребление цикория нужно сократить или даже исключить совсем. Пользу цикория обычно связывают с содержащимся в нем инулином, который улучшает способность кишечника усваивать витамины. Но и помимо инулина в цикории имеется масса различных полезных веществ и соединений. Например, в его состав входит триптофан — аминокислота, ответственная за выработку гормоны хорошего настроения и здорового сна. В корне цикория содержатся витамины группы В, дубильные вещества, каротин, органические кислоты и другие макро— и микроэлементов. Все эти полезные вещества сохраняются и в растворимом цикории, так как порошок для изготовления напитка добывается из высушенного экстракта корней, не подвергавшегося химической обработке. Употребление напитка из цикория может оказаться очень полезным для людей с диабетом и ожирением — цикорий способствует снижению сахара и вредного холестерина в организме, что очень важно при эндокринных нарушениях. Кроме того, цикорий купирует воспалительные процессы в системе пищеварения, подходит для питья сердечникам и страдающим бессонницей. Однако нужно помнить, что употреблять цикорий следует строго в рамках нормы. Он может вызывать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к растительной пыльце, а также стимулировать выработку желчи, что может оказаться небезопасным для людей с желчными камнями. Также возможны случаи недобросовестного производства, когда используется не слишком качественное сырье или его смешивают с углеводными и другими компонентами для улучшения вкуса, снижая при этом полезные свойства напитка. Ранее МедикФорум писал о том, что в яблочной кожуре учеными был обнаружен компонент, вошедший в состав лекарства по продлению жизни.