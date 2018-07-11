Как избавиться от неприятного запаха ног?

Проблема «аромата» ног мучает чуть ли не каждого человека. Как с ней бороться и можно ли предотвратить этот недостаток, расскажем в материале.

Методы избавления от запаха ног Мойте ноги Это самый простой, но самый эффективный способ избавиться от надоевшего аромата ног. При этом быстро сполоснуть их с мылом явно недостаточно. Нужно как следует очищать поверхность ног мочалкой, щёткой или другим абразивным средством. Использовать нужно только антибактериальное мыло, так как оно поможет избавиться от бактерий. Обязательно промывайте промежность пальцев, так как там скапливается наибольшее количество грязи. После мойки как следует высушите ноги, не сразу надевайте носки или обувь. Влага — это самая благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому важно избавиться от влаги, чтобы не допустить неприятного запаха.

Воспользуйтесь антиперспирантом Антиперспиранты являются одним из лучших средств для избавления от неприятного запаха. Причём использовать его можно не только для подмышек, но и для других зон, например, ног. Главное, купить такое средство, которое подходит именно для них, пользоваться не пригодным для ног не стоит, так как это не избавит от проблемы. Наносить антиперспирант необходимо на чистые, сухие ноги перед сном, а утром надевать обувь и носки как обычно, не опасаясь дальнейшего аромата. Многие наносят дезодорант прямо перед выходом, но это неправильно, так как заставит ноги скользить в обуви. Используйте уксус и спирт Для того, чтобы запах исчез навсегда, можно воспользоваться уксусом, который нужно смешать со спиртом. По несколько капель каждого раствора нужно наносить на большие пальцы ног и на раздражённые области. Такая смесь не причинит вреда вашей коже, но убьёт грибок и бактерии. Можно использовать другой способ с помощью тех же средства: просто примите ванночку для ног, смешав воду и уксус в равных долях. Можно добавить ложку соды и несколько капель тимьяна, что только поможет в избавлении от ароматов. Тальк или сода Тальк, сода или кукурузный крахмал отлично справляются с запахами ног. Первый сушит ноги, второй — создаёт неблагоприятную среду для бактерий, а кукурузный крахмал хорошо впитывает пот.

Профилактика аромата ног Смените обувь или носки Причина неприятного аромата ног может крыться в том, что вы используете некачественную обувь или носки. Поэтому необходимо подобрать правильные атрибуты. Кроме того, летом лучше носить обувь с открытым носком, чтобы ноги лишний раз не потели. Если вы не носите сандалии и прочую подобную обувь, то нужно обязательно надевать носки, чтобы они впитывали влагу. В холодное время года выбирайте кожаную или парусиновую обувь, которая позволяет ногам дышать. Резиновая и пластиковая обувь не обладает такими качествами. Е Носите чистые носки Каждый день необходимо носить чистые носки, так как они впитывают пот. Надевая прежнюю пару, человек разогревает старый пот, а это и является причиной запаха.

Пользуйтесь защитными средствами От запаха вас могут избавить некоторые простые средства:

Сода — она впитывает влагу и запахи.

Древесина кедра или гвоздика — положив эти предметы в обувь, вы избавитесь от неприятного запаха буквально на следующий же день.

Кедровые стельки — кедровые вещи обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что помогает бороться с бактериями и неприятными запахами.

Необходимо менять обувь На то, чтобы обувь полностью высохла, требуется 24 часа. Ускорить процесс поможет, если вы вытащите стельки. Также в обувь можно запихнуть старые газеты или туалетную бумагу, чтобы они впитали влагу. Также не забывайте время от времени мыть или стирать обувь, и конечно, давать ей полностью высохнуть, прежде чем надеть. Для этого можно использовать сушилку для обуви, к тому это устройство помогает убить бактерии.

Народные средства для избавления от запаха ног Отбеливатель. Растворите две столовые ложки средства в четырёх литрах воды. Такую ванночку для ног можно принимать каждый день, но не больше 10 минут. Для увлажнения кожи используйте крема или масла. Носки также стоит стирать с отбеливателем (если они белые). Ацетат алюминия. Один пакетик Домеборо или две столовые ложки Бурова смешайте с поллитра воды. Ванночку для ног нужно принимать на протяжении 10-20 минут. Чай. Ванну для ног можно принять с чаем. Потребуется 30 минут для этой процедура. Сода. Одну столовую ложку нужно смешать с литром воды. С помощью такого раствора можно убить бактерии, которые обитают на ваших ногах. Солёная вода. Половину чашки соли нужно смешать с литром вода, а затем принять ванночку. Раствор не нужно смывать с ног. Достаточно просто высушить ноги. Уксус. Половину стакана уксуса смешайте с литром воды, после чего поместите туда ноги. Но помните, что раствор довольно кисловат, а у самих ног тоже может быть кислый запах. Поэтому если вы обладаете кислым запахом, то ситуация может стать только хуже. Детская присыпка. С помощью детской присыпки можно спастись от неприятного запаха.

Полезные советы

Не нужно всё время ходить в носках. Они утепляют ноги, а тепло, как известно, благоприятная среда для бактерий и микробов. А при надевании обуви на них и потоотделении ситуация только обострится.

Постарайтесь меньше нервничать и стрессовать, потому что это может усилить потоотделение.

Мыть ноги нужно хотя бы раз в день. В идеале нужно одновременно принимать и душ.

Обязательно делайте педикюр. Это касается и мужчин, и женщин.

Убедитесь, что потребляете достаточно цинка. Именно нехватка этого элемента может спровоцировать неприятный запах ног. Это же становится причиной противного запаха изо рта и аромата тела.

В крайнем случае для избавления от неприятных запахов можно использовать антибактериальное средство или влажные салфетки. Это очень быстро решит проблему, но в долгосрочной перспективе пользуйтесь вышеназванными советами.