Квас от жажды спас. Как выбрать правильный напиток в жару?

Квас — один из самых популярных напитков для утоления жажды в Оренбуржье. Летом в областном центре его можно купить на разлив из железной бочки, которые уже почти пропали в других городах. Чем отличается квас из бочки и в пластиковых бутылках и как приготовить его на дому?

С пользой — из глубины веков

Квас — древний полезнейший напиток, его готовили с давних времен. В Древнем Египте еще в VI веке до нашей эры готовили напиток, похожий по составу на наш современный квас. Пользу кваса уже тогда люди понимали, так как чувствовали ее на своем здоровье. Но родиной настоящего домашнего кваса, по праву, считается Россия. Древнерусские летописи свидетельствуют о том, что квас еще в Киевской Руси употребляли повсеместно. На Руси хлебный квас был каждодневным напитком, а его наличие в любом доме было символом благополучия. Польза кваса домашнего давно известна людям, и потому этот напиток активно используют для профилактики и лечения многих недугов. Сегодня технологии приготовления кваса дополнены и улучшены, но в целом это тот же квас, что и пили сотни лет назад наши предки. Несмотря на то, что для нас самым популярным видом кваса стал хлебный, у него немало других сортов. Квас делали из свеклы, овсянки и яблок. Но особую любовь мы питаем именно к хлебному квасу. Укрепление организма, благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему человека, улучшение иммунитета, а также эмали зубов, это далеко не все благоприятные свойства этого вида кваса. Также он имеет такой эффект, как усиление потенции. Кроме того, поговаривают, что за счет того, что в нем высокий процент содержания дрожжей, этот вид кваса помогает снять гнойные заболевания кожи. Принимая во внимание все положительные аспекты хлебного кваса, не стоит убеждать себя в том, что он является панацеей для организма. Несмотря на столь значимые полезные свойства данного кваса, у него есть свои противопоказания. Так, к примеру, хлебный квас не рекомендуется тем людям, у кого наблюдается гастрит, цирроз печени, или же гипертония.

В составе хлебного кваса присутствует 1,2% этилового спирта. Такой процент содержания спирта наблюдается и в безалкогольном пиве. Но все равно, по советам врачей, беременным женщинам, кормящим мамам и детям, не стоит употреблять хлебный квас в больших количествах.

Газ вместо брожения

Традиционный квас из бочки, произведенный в Оренбурге, стоит 40 рублей за литр. Однако в последнее время на смену почкам пришли термокеги. Производители уверяют, что на качестве кваса эта тара сказывается только положительно — сохраняет квас холодным и оберегает его от возможности долить или разбавить продукт. Однако многие горожане стали отмечать, что продажа кваса из бочки придавала этому процессу своеобразный шарм глубинки. При этом, очереди у современных квасных прилавков меньше не становится.

Если вернуться к ценам и посмотреть на магазинные прилавки, то за те же 40 рублей можно купить полтора литра кваса. Однако советуем вам прочитать этикетку внимательнее. Наверняка на таком товаре мелким шрифтом указано, что это не квас, а квасной напиток. В чем разница? В процессе приготовления. Настоящий квас традиционно готовят методом живого брожения исключительно из натуральных ингредиентов на основе солода или сухого ржаного хлеба.

А вот то, что продается в бутылках с надписью «Квасной напиток» — это обычная газировка, сделанная на основе воды с добавлением ароматизаторов и искусственного газирования. Квас в традиционном понимании в магазине продается за 60-80 рублей за «полторашку».

Классика по-домашнему

Чтобы точно быть уверенным в качестве кваса, который вы пьете или добавляете в любимую окрошку, можно готовить его дома. Самый простой вариант — хлебный квас на дрожжевой закваске.

Для начала нужно будет приготовить закваску. Для этого в трехлитровую банку наливается вода, добавляется 3-5 столовых ложек сахара и 20 г сухих дрожжей. Для цвета и усиления брожения добавляем несколько кусочков поджаренного ржаного хлеба. Банку прикрываем крышкой, но неплотно, чтобы дать газам, образующимся от брожения, выходить наружу, и ставим на солнце — идеальное место: подоконник на солнечной стороне. Через три дня содержимое банки слить, нам понадобиться то, что останется на дне — это и есть закваска. В банку снова заливаем воду и кладем все ингредиенты, кроме дрожжей. Через три дня брожения получаем настоящий квас. Количество сахара в нем можно варьировать в зависимости от того, нужен вам более сладкий вариант для утоления жажды или более кислый для окрошки.

Так и быть, напомним вам и рецепт окрошки. Порезанные кубиками вареные яйца, свежие огурцы, вареную колбасу, редис смешивают с зеленым луком, солят и заливают квасом. К слову, говорят, что для особого вкуса порезанный зеленый лук, которого должно быть чуть ли не столько же, сколько всех остальных ингредиентов, нужно посолить и хорошо размять скалкой. Это традиционный рецепт. Есть вариации: кто-то заменяет колбасу на отварное нежирное мясо, рыбу или даже сыр, кто-то добавляет вареный картофель, ну а по поводу того, чем заправлять, спорить можно бесконечно. В ход идет кефир, молочная сыворотка, минеральная вода и, конечно, хлебный квас.

Так или иначе, но этот холодный суп вот уже не одно столетие помогает противостоять летнему зною. На пару с квасом окрошка занимает одно из лидирующих мест в хит-параде самых любимых блюд оренбуржцев.