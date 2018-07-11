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10 продуктов для идеальной кожи лица от Ким Кардашьян стоимостью до 1500 рублей
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10 продуктов для идеальной кожи лица от Ким Кардашьян стоимостью до 1500 рублей 

Журнал ОК! 42 минуты назад
У 37-летней Ким Кардашьян, кажется, есть абсолютно всё, а если чего-то и нет, то она в любой момент сможет себе это позволить. Несмотря на это, Ким чаще всего пользуется бюджетными косметическими продуктами — особенно для лица. На днях она назвала 10 уходовых средствах, которыми она пользуется ежедневно. Подробнее о них — ниже.
Кстати, недавно мы искали фотографии Ким для подборки фотографий звезд в стиле «до и после», чтобы проследить, есть ли возрастные изменения на её лице. Ни одного кадра хоть с маленькой морщинкой мы так и не смогли найти. Думаем, что к этому списку кремов, умывалок и масок, стоимость которых максимум 25 долларов (примерно 1500 рублей) нужно внимательно присмотреться.
Пенка для умывания
Cetaphil Daily Facial Cleanser
(800 рублей)
Мягкая пенка Cetaphil — классический фаворит дерматологов. Ким любит данное очищающее средство из-за его увлажняющих свойств. При ежедневном использовании продукт очищает кожу, но не пересушивает её.
Гидрофильное масло
Burt's Bees Facial Cleansing Oil with Coconut & Argan Oils
(1500 рублей)
Это масло без проблем снимает стойкий макияж (что является самым важным для Кардашьян) и бережно обращается с липидным барьером кожи.
Тоник для сияющей кожи
Pixi by Petra Glow Tonic
(950 рублей)
Продукт содержит пяти процентную гликолевую кислоту и не содержит спирт. Мягко отшелушивает, удаляет мертвые клетки кожи и дарит здоровую светящуюся кожу как у Ким.
Тоник
Thayer's Witch Hazel Toner-Rose Petal
(700 рублей)
Звезда реалити-шоу — известная любительница всего, что связано с розами. Поэтому эта натуральная цветочно-ароматическая водичка без спирта является её фаворитом.
Крем для лица
Olay Regenerist Whip Facial Moisturizer
(950 рублей)
Обычно кремы от морщин слишком тяжелые, чтобы носить их под макияжем, но этот от Olay суперлегкий, поэтому идеально подходит для использования в дневное время суток.
Крем-гель для кожи вокруг глаз
Neutrogena Hydro Boost Eye Gel Cream
(1350 рублей)
Этот продукт создан на основе, кажется, самого модного слова в индустрии красоты — гиалуроновой кислоты. Этот ингредиент хорошо притягивает и удерживает воду, визуально уменьшая морщины.
Масло для тела
Bio-Oil: Multiuse Skincare Oil  (400 рублей)
Это косметическое масло уменьшает видимость шрамов, растяжек и неровного цвета кожи. Как говорит Ким, оно магически придает коже здоровый вид. Звезда использует его после душа, а также капает несколько капель масла в ванну, когда у неё есть время полежать в ней и расслабиться.
Ночной крем от морщин
RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Anti-Aging with Mineral Extracts
(1560 рублей)
Крем содержит в основе своей знаменитый ретинол — одну из многочисленных форм витамина А, которая борется с морщинами пока вы спите.
Ночной восстанавливающий крем
e. l. f. Beauty Shield Massaging Overnight Recovery Cream
(800 рублей)
Восстанавливающее и увлажняющее ночное средство для лица содержит такие антиоксиданты, как витамин C. Последний осветляет и выравнивает цвет кожи, а также защищает кожу от вредных факторов окружающей среды. Для большего эффекта — есть массажирующий аппликатор.
Тканевая маска
Pond's Hydrate + Glow Sheet Mask
(180 рублей)
Даже Ким признает, что тратить большие суммы на одноразовые тканевые маски для лица — глупо. Вместе этого можно сделать целый запас из таких недорогих аналогов, как этот от Pond с витамином В3. Она увлажняет и придает сияние.
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