Как в ресторане: летние блюда из вишни и черешни

Лето — лучшее время для кулинарных экспериментов. Тем более что сезон вишни и черешни в разгаре. Свежие, налитые соком ягоды на прилавках — это ли не повод, чтобы поддаться искушению и попробовать приготовить что-то новое. Публикуем рецепты от шеф-поваров московских ресторанов: два очень не похожих друг на друга гаспачо, вареники с вишней и профитроли с утиным паштетом и черешней.

Вареники с вишней

Первое, что приходит в голову, когда размышляешь, чего бы такого приготовить с вишней — это, конечно, вареники. Секретом правильного приготовления настоящих украинских вареников с нами поделилась шеф-повар ресторана «Шинок» Елена Никифорова

Фото предоставлено рестораном «Шинок»

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная — 500 г Яйцо — 2 шт Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Вода — 200 г Масло растительное — 20 г Для начинки:

Вишня — 1600 г Сахар — по вкусу

Для малинового соуса:

Малина — 150 г Сахар — 50 г Вода — 200 мл Как готовить:

Для теста соединить яйца, соль, сахар, воду и растительное масло. Постепенно добавить муку. Замешать мягкое и эластичное тесто, завернуть его в пищевую пленку и оставить его минут на 40.

Пока тесто «отдыхает», приготовить начинку. Точнее, просто перебрать вишню и удалить из нее косточки. Сахар добавлять пока не нужно, иначе вишня даст сок.

Сделать малиновый соус: перетереть малину с сахаром, добавить воды, тщательно перемешать, поставить на огонь, довести смесь до кипения, уменьшить огонь и варить до легкого загустения. Затем остудить.

Часть теста отделить, а остальное оставить под пленкой, чтобы не подсыхало. Раскатать тесто тонким пластом (примерно толщиной 2 мм) и вырезать круглые лепешки (можно с помощью тонкого стакана или специального кулинарного кольца).

На каждый кружок выложить 3-4 вишни, и, прежде чем защипать края вареника, всыпать туда же четверть ложки сахара. Соединить края, хорошо защипать. Потом положить вареники в кастрюлю с кипящей водой, в которую надо добавить соль и сахар. Варить в течение 10 минут. Перед подачей полить малиновым соусом.

Профитроли с утиным паштетом и черешней

Фермерский ресторан LavkaLavka на Петровке предлагает приготовить необыкновенно изысканную закуску — профитроли из заварного теста с ягодами, сельдереевым пюре и утиным паштетом. Насыщенный плотный вкус утиного паштета тонко оттеняется в этом блюде кисло-сладкой ноткой черешни. Получается очень вкусно!

Фото предоставлено рестораном LavkaLavka

Ингредиенты:

На 1 порцию:

Профитроли — 3 шт Паштет из утиной печени — 60 г Черешня — 50 г Сельдереевое пюре -25 г Для заварного теста:

Молоко — 250 г Сахар — 8 г Соль — 8 г Сливочное масло — 110 г Мука — 135 г Яйцо куриное — 4 шт Для сельдереевого пюре:

Корень сельдерея — 500 г Сливочное масло — 100 г Оливковое масло — 30 г Соль, сахар — по вкусу

Как готовить:

Готовим заварное тесто для профитролей: в сотейнике смешиваем молоко, соль, сахар, сливочное масло, доводим до кипения. Сразу добавляем всю муку и активно вымешиваем в течение двух минут. Снимаем с огня, перемещаем в емкость для миксера, мешаем там еще пару минут и затем, не переставая перемешивать, по одному вводим яйца. Пока тесто не остыло, надо выложить его в кондитерский мешок и выдавить на противень шарики по 10 грамм (размером с орех). Профитроли выпекаются 15 минут при температуре 180 градусов.

Готовим черешню: разрезаем ягоды пополам и вынимаем косточки. В ресторане LavkaLavka повара чуть коптят черешню на яблочной щепе, но в домашних условиях можно просто запечь посыпанную сахарной пудрой черешню в духовке (не больше 7 минут при 200 градусах). Для сельдереевого пюре мелко нарезаем корень сельдерея, обжариваем его на оливковом масле, добавляем сливочное масло, соль, сахар и тушим до мягкого состояния. Готовый сельдерей пробиваем в блендере, протираем пюре через сито для того, чтобы избавить его от волокон и сделать однородным и нежным.

Готовые профитроли разрезаем пополам, начиняем паштетом, накрываем черешней и сверху закрываем второй половиной. Подаем профитроли с сельдереевым пюре.

Вишневый гаспачо с креветками

Традиционный испанский холодный томатный суп гаспачо получается еще вкуснее, если в него добавить вишню. Шеф-повар ресторана «Паб Ло Пикассо» Светлана Югай делает вишневый гаспачо чуть островатым, пряным и добавляет в него креветки.

Фото предоставлено рестоном «Паб Ло Пикассо»

Ингредиенты:

На 1 порцию:

Гаспачо из вишни — 180 г Креветки 16\20 очищенные — 40 г Кресс салат — 2 г Масло горчичное — 2 г Для полуфабриката гаспачо:

Помидоры бакинские без кожи — 60 г Огурцы очищенные — 30 г Лук зеленый — 8 г Перец чили — 6 г Вишня без косточек — 100 г Масло оливковое Extra Vergin — 5 г Вода питьевая — 100 г Томаты консервированные в собственном соку (очищенные) — 25 г Сироп вишневый — 25 г Имбирь маринованный — 5 г Как готовить:

Бакинские томаты и огурцы очистить от кожи, перец чили очистить от семян, к ним добавляем маринованный имбирь, вишню, оливковое масло, питьевую воду. Все ингредиенты поместить в чашу блендера и пробить до однородной массы. Добавить соль, перец, вишневый сироп и процедить через сито.

Готовый гаспачо налить в тарелку, добавить отварные креветки и горчичное масло, украсить кресс салатом.

Гаспачо из черешни с ванильным мороженым и ореховым печеньем

Следующий вариант гаспачо — это изысканный летний десерт. За счет сочетания вишни и черешни получается достичь идеальный баланс кислого и сладкого вкусов. А ванильное мороженое отлично освежает жарким летним днем. Это блюдо — от шеф-повара необистро «Жеральдин» Игоря Котова

Фото предоставлено рестораном «Жеральдин»

Ингредиенты:

На 1 порцию:

Гаспачо-основа — 150 г Ванильное мороженое — 50 г Черешня — 30 г Печенье ореховое — 50 г Для гаспачо-основы:

Черешня — 830 г Вишневое пюре — 700 г Сахар мусковадо — 200 г Винный красный уксус — 50 г Для печенья:

Мука — 104 г Сахарная пудра — 50 г Глюкоза — 120 г Сок апельсина — 100 г Сливочное масло — 100 г Куриный белок — 30 г Орех фундук — 70 г Как готовить:

Соединить черешню, вишневое пюре, сахар мусковадо и винный красный уксус, все взбить блендером до однородной консистенции. Пропустить получившуюся смесь через сито. Гаспачо-основа готова.

Для печенья смешать в блендере муку, сахарную пудру, глюкозу, сок апельсина, сливочное масло, куриный белок и измельченный фундук. Выложить тесто тонким слоем на покрытый пергаментом противень и выпекать при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Сразу порезать еще теплое печенье на треугольники или ромбы.

Выложить в тарелку шарик ванильного мороженого, аккуратно воткнуть в него ореховое печенье, вылить гаспачо и украсить свежими ягодами черешни.

Попробуйте поэкспериментировать с этим блюдом: баланс кислого и сладкого в нем можно регулировать самостоятельно, изменяя соотношение вишни и черешни.

И вообще, подарите близким и друзьям ягодное лето! Ведь блюда, наполненные необычными и яркими летними вкусами, это так прекрасно! Потом, зимой, можно кое-что из них повторить с морожеными полуфабрикатами, и вспоминать, каким ягодным было лето.

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