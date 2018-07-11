7 лайфхаков по уборке, которые работают на протяжении 100 лет 

Как наводили порядок в доме в Великобритании во времена Джейн Эйр.
НАЧИНАЙТЕ СВЕРХУ
Простое правило, не теряющее своей актуальности с доньютоновских времен. Убирайте сверху вниз. От верхних полок к полу. Пыль, в конце концов, падает вниз. Следование этому совету избавит вас от необходимости протирать пол и поверхности еще раз.
УСТРАНИТЕ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ
До изобретения аэрозольных освежителей воздуха того же эффекта достигали разбрызгиванием смеси простой воды с лимонным соком по всему дому. Лимоны, помимо прекрасного запаха, обладают антибактериальными свойствами. Комнатные растения, цветы в горшках — хороший способ сохранить приятный аромат в доме.
А пучки сушеной лаванды не только приятно пахнут, но и отгоняют моль.
СИЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Смешав одну часть уксуса, две части воды и сок одного лимона, вы получите роскошное средство для уборки на кухне, в ванной и для мытья полов.
А фаянс (ванну, раковину, унитаз) можно чистить половинкой грейпфрута: протерли срезом, посыпали от души солью, смыли губкой с горячей водой. Вуаля!
ОКНА И ЗЕРКАЛА
Хотите получить сверкающие стекла быстро, легко и эффектно? Смешайте один к одному уксус с горячей водой и опрыскайте этим раствором окна и зеркала. Потом протрите чистой тряпкой или газетой насухо. Разводов не будет.
ПОЛИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ
Вместо спреев и полиролей смешайте одну часть лимонного сока с двумя частями оливкового масла. Это удобно и вполне экологично. Побочный положительный эффект в том, что неиспользованной для очистки смесью можно смело заправить салат.
ОЧИСТИТЬ СКОВОРОДКИ И КАСТРЮЛИ
Теплая вода и сода. Сода и теплая вода. Это все, что нужно, чтобы оттереть любые пятна на посуде. Ну, корочка сухого хлеба для особо стойких загрязнений.
Слегка тронутые ржавчиной столовые приборы натрите срезом луковицы и ржавчина сойдет.
ЧИСТКА КОВРОВ
Выбивать на снегу — красивая и славная традиция. Но есть более легкие способы.
Разбросайте по ковру, а затем сметите спитой чай. Вы столько чая не пьете? Не беда. Щедро посыпьте ковер содой и сметите ее минут через 15. Вся грязь будет в ней.
По материалам GoodHousekeeping Фото: архив ДО.