Есть или не есть: диетолог рассказал о вреде и пользе шоколада

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Во Всемирный день шоколада, основанный французами в 1995 году, доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал о полезных и вредных свойствах этого лакомства.

"Вред и польза шоколада лежат в разных плоскостях. В шоколаде много сахара, жира и всего того, что ведет к преждевременному старению. Но в плане психологи есть плюсы — нам вкусно, а то, что вкусно делает нас более позитивными, жизнерадостными и, в конечном счете, более здоровыми. Но стоит помнить, что чем больше количество (шоколада — ред.) — тем больше вреда, если меньше — мы получаем одну только пользу", — пояснил специалист.

По его словам, шоколад не противопоказан никому, но есть ограничения в его употреблении. Так, людям в возрасте, страдающим атеросклерозом или диабетом второго типа, шоколад можно есть только после еды и в минимальных количествах. В тоже время, отмечает эксперт, есть и те, кому необходимо есть эту сладость.

"Есть группы людей, которым надо, чтобы их питание было пожирнее и послаще. Например, во время выздоровления, истощенным больным, детям с недостатком веса", — рассказал Михаил Гинзбург.