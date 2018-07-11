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Как правильно есть шоколад
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Как правильно есть шоколад 

МедикФорум 22 часа назад
Фото: МедикФорум
Последние исследования подтвердили пользу шоколада для сердечно-сосудистой системы, головного мозга и при заболеваемости диабетом — это связано с тем, что шоколад улучшает чувствительность организма к гормону инсулину. Но употреблять этот продукт нужно с умом. В эфире радио «Спутник в Крыму» диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что шоколад содержит много «опасных» компонентов, таких как сахар и жир. Но употребление шоколада связано с ощущениями радости и удовольствия, а в плане психологи вкусная еда делает человека более жизнерадостным и в конечном счете, более здоровым. Главный принцип в потреблении шоколада — умеренность.
«Чем больше количество — тем больше вреда, если меньше — мы получаем одну только пользу. Людям в возрасте, страдающим атеросклерозом или диабетом второго типа, шоколад можно есть только после еды и по одному кусочку в день», — отметил Михаил Гинзбург.
Людям, которые выздоравливают после перенесенного заболевания, истощенным больным, детям с недостатком веса шоколад будет особенно полезен, добавил ученый. Кроме того, употребление шоколада помогает нормализовать давление, улучшает состояние людей со склонностью к тревожности и депрессивным состояниям. Ранее МедикФорум писал о том, насколько в реальности полезно пить напиток из цикория.
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