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Паэлья с морепродуктами
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Паэлья с морепродуктами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Добро пожаловать в жаркую Испанию! Паэлья с морепродуктами — это самое испанское блюдо, которое может стать центром любого праздничного стола.
Ингредиенты
Рис 600-700 г  помидоры 2-3 шт  оливковое масло 60 мл  зеленый болгарский перец 1 шт  красный болгарский перец 1 шт  шафран 1 ч. л.
вода 2 л  кольца кальмара 300 г  королевские креветки 500 г  чеснок 1 зубчик
петрушка по вкусу
мидии 600 г  зеленый горошек 1 банка
лук 1 шт  соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИспанская
Отварите креветки в подсоленной воде до готовности. В отдельной кастрюле отварите мидии в кипящей воде, пока они не раскроются. Бульон, оставшийся после варки и креветок, и мидий, процедите и смешайте. Добавьте в него шафран.
В большой сковороде для паэльи разогрейте масло. Добавьте измельченный лук и обжарьте его до прозрачности на медленном огне. Затем добавьте измельченный чеснок.
Добавьте нарезанные кубиками помидоры и зеленый болгарский перец. Затем добавьте кольца кальмаров и слегка обжарьте. Всыпьте рис, перемешайте и обжаривайте в течение 5-10 минут, периодически помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь до медленного и варите около 20 минут, при необходимости добавляя бульон. Рис больше не перемешивайте. За 5 минут до окончания готовки выложите сверху креветки.
Затем выложите сверху мидии, нарезанный соломкой красный перец, посыпьте рубленой петрушкой и зеленым горошком. Снимите с огня и накройте паэлью фольгой на 5 минут. Затем сразу подавайте.
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