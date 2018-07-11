Паэлья с морепродуктами

Добро пожаловать в жаркую Испанию! Паэлья с морепродуктами — это самое испанское блюдо, которое может стать центром любого праздничного стола.

Ингредиенты

Рис 600-700 г помидоры 2-3 шт оливковое масло 60 мл зеленый болгарский перец 1 шт красный болгарский перец 1 шт шафран 1 ч. л.

вода 2 л кольца кальмара 300 г королевские креветки 500 г чеснок 1 зубчик

петрушка по вкусу

мидии 600 г зеленый горошек 1 банка

лук 1 шт соль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИспанская

Отварите креветки в подсоленной воде до готовности. В отдельной кастрюле отварите мидии в кипящей воде, пока они не раскроются. Бульон, оставшийся после варки и креветок, и мидий, процедите и смешайте. Добавьте в него шафран.

В большой сковороде для паэльи разогрейте масло. Добавьте измельченный лук и обжарьте его до прозрачности на медленном огне. Затем добавьте измельченный чеснок.

Добавьте нарезанные кубиками помидоры и зеленый болгарский перец. Затем добавьте кольца кальмаров и слегка обжарьте. Всыпьте рис, перемешайте и обжаривайте в течение 5-10 минут, периодически помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь до медленного и варите около 20 минут, при необходимости добавляя бульон. Рис больше не перемешивайте. За 5 минут до окончания готовки выложите сверху креветки.

Затем выложите сверху мидии, нарезанный соломкой красный перец, посыпьте рубленой петрушкой и зеленым горошком. Снимите с огня и накройте паэлью фольгой на 5 минут. Затем сразу подавайте.