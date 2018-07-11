Рагу из кабачков: готовим быстро и вкусно

Аппетитное и тающее во рту овощное рагу из кабачков — отличная возможность добавить в повседневное меню полезные витамины. А положив к нему мясо или картофель, эту еду легко сделать плотным и питательным обедом.

Существуют различные рецепты приготовления этого блюда, из которых каждая хозяйка сможет выбрать подходящий быстрый и вкусный вариант.

Ниже можно ознакомиться с пошаговыми фото данной закуски.

Классическое овощное рагу с кабачками

Ингредиенты:

кабачки — 0,5 кг;

помидоры — 0,5 кг;

лук — 1 крупная головка;

морковь — 1 шт. ;

сладкий болгарский перец — 1 шт. ;

зеленых горошек — 230 г;

соль мелкого помола;

любимы пряности.

yandex_ad_1 Приготовление:

Кабачки тщательно моют под проточной водой и разделяют не некрупные кусочки. Морковь нарезают кругами, болгарский перец — брусками. Подготавливают лук — шинкуют мелкими полукольцами.

Томаты очищают от шкурки и разделяют на дольки.

Все приготовленные компоненты смешивают. К ним высыпают зеленый горох.

Овощи помещают в смазанный жиром казан и тушат в течение 30 минут.

Приблизительно за 10 минут до полной готовности в блюдо насыпают соль и любимые приправы.

Как приготовить с баклажанами

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт. среднего размера;

баклажан — 1 шт. среднего размера;

помидоры — 2 шт. ;

соль, специи, чеснок — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны разделяют на кубики, не очищая кожицу, и натирают их солью. После этого оставляют приблизительно на 15 минут. Такая процедура помогает убрать горьковатый привкус.

Остальные овощи измельчают кубиками, но томаты предварительно очищают от кожуры. Чеснок раздавливают.

Сковороду хорошо прогревают и обжаривают на ней лук. Потом добавляют перец. Как только овощи станут мягкими, к ним кладут баклажаны и кабачки.

Овощную смесь готовят на сильном огне в течение 3— 4 минут.

Потом мощность конфорки уменьшают, и помещают в сковороду помидоры вместе с появившимся во время измельчения соком. После этого блюдо томят под крышкой примерно 25 минут.

Специи и соль кладут в овощное рагу из кабачков приблизительно за 5 минут до окончания приготовления.

Следующий рецепт быстрой и вкусной закуски с добавлением картофеля тоже понравится любителям овощных блюд. Пошаговые инструкции с фото помогут молодым хозяюшкам справиться с приготовлением.

С добавлением картофеля

Компоненты:

кабачки — 450 г;

морковь — 1 крупный корнеплод;

баклажаны — 250 г;

картофельные клубни — 4 шт. ;

лук — 1 головка;

томаты — 2 шт. ;

болгарский перец — 1 шт. ;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно промывают под проточной водой и чистят, потом разделяют на тонкие бруски. Сковороду хорошо разогревают, наливают масло и помещают на нее подготовленные клубни.

Когда они будут в стадии полуготовности, к ним добавляют остальные овощи, которые можно нарезать кусочками произвольной формы.

Блюдо плотно закрывают крышкой и оставляют томиться на слабом огне примерно на 30 минут.

За пару минут до окончания приготовления в рагу добавляют соль и любимые приправы. Лучше, если они будут иметь яркий аромат.

Приготовленную еду можно подавать по-разному — и как основное блюдо, и в качестве гарнира.

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yandex_ad_2 Вариант для мультиварки

Компоненты:

болгарский перец — 1 шт. ;

помидоры — 2 шт. ;

морковь — 1 крупный корнеплод;

кабачки — 2 шт. ;

лук-репка — 1 головка;

чеснок — 2 дольки;

соль, травы Прованса.

Приготовление:

В чашу для мультиварки кладут нашинкованный лук и перец. Морковь можно нарезать вручную или измельчить на универсальной корейской терке. После этого ее отправляют к остальным овощам. На бытовом приборе выбирают режим «Жарка» и готовят ингредиенты в течение 8-9 минут, регулярно помешивая.

Потом добавляют измельченные томаты. В данном рецепте их можно не очищать от кожуры.

Последний компонент — кабачки. Вместе с ними добавляют соль, специи и раздавленный чеснок.

Блюдо готовят 25 минут, выбрав режим «Тушение».

С грибами и овощами — пошаговый рецепт

Компоненты:

кабачки — 1 шт. ;

капуста — треть кочана;

свежие шампиньоны — 320 г;

помидоры — 3 шт. ;

морковь — 1 шт. ;

картофель — 6–7 мелких клубней;

лук — ½ головки;

чистая вода — треть стакана;

лавровый лист — 2 шт. ;

соль, душистый перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофельные клубни очищают от шкурки и обжаривают на хорошо прогретой сковороде, пока они не станут мягкими. Измельчать их не нужно. Потом овощи помещают в казан.

Кабачок нарезают кругами, а потом каждый кусочек делят еще на 4 части.

Капусту мелко шинкуют. Лучше слегка обжарить ее до золотистого цвета, а только потом класть в казан.

Остальные компоненты измельчают в произвольной форме.

Грибы жарят в течение 3–4 минут.

Потом все овощи кладут к картофелю.

В казан добавляют воду, соль и специи, а также лавровый лист.

Блюдо тушат под плотно закрытой крышкой примерно 45 минут. Приготовленное рагу из кабачков осторожно перемешивают, стараясь не повредить картофель.

Следующий быстрый и вкусный рецепт с пошаговыми фото понравится тем, кто придерживается диеты. Как известно, в цветной капусте много полезных микроэлементов и витамин.

Рагу с кабачками и цветной капустой

Компоненты:

кабачки — 1 молодой плод;

цветная капуста — 240 г;

морковь — 1 шт. ;

болгарский перец — ½ плода;

лук-репка — 1 шт. ;

томат — ½ плода;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Овощи тщательно промывают под проточной водой и нарезают на крупные кусочки. Сковороду предварительно разогревают, смазывают жиром, обжаривают на ней лук. Потом к нему кладут морковь.

После этого добавляют и остальные овощи — кабачки, перец и капусту.

Когда все компоненты станут мягкими, к ним высыпают соль и специи.

Последний ингредиент — помидор, очищенный от кожуры и измельченный на дольки. В это же время можно добавить в практически приготовленное блюдо соевый соус.

Рецепт приготовления в горшочках

Компоненты:

кабачок — 1 крупный плод;

любое мясо — 430 г;

болгарский перец — 1 шт. ;

маринованные грибы — 1 банка;

картофель — 3–4 клубня;

морковь — 2 шт. ;

лук-репка — 1 головка;

сыр твердых сортов — 1 небольшой кусок;

майонез, соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Мясо солят и перчат, а потом обжаривают на сковороде до появления румянца. После этого его помещают в горшочки.

Сверху выкладывают овощи, разделенные на крупные куски. Нельзя нарезать их слишком мелко, иначе они быстро разварятся во время готовки.

В конце в горшочки помещают грибы. Все компоненты солят, добавляют майонез, который разводят с небольшим количеством чистой воды.

Сверху блюдо присыпают натертым сыром и отправляют в духовой шкаф.

Запеченные овощи в рагу из кабачков должны сохранить первоначальную форму. Допустимо только разваривание томатов. За 5 минут до окончания готовки, независимо от способа, в блюдо кладут измельченный чеснок.

Готовое рагу подают на стол, украсив свежей зеленью. Кабачки — это прекрасное дополнение к мясу.

В результате получается сытная и полезная еда, которая станет полноценным обедом. Зная рецепты быстрого приготовления, можно полезно и вкусно накормить семью. А пошаговые инструкции с фото помогут молодым хозяйкам освоить процесс приготовления.